La liste des finalistes des National Book Awards 2024

La liste finale et la plus surveillée des finalistes des National Book Awards a été annoncée ce matin : les dix nominés en fiction. Jacques est la tête d’affiche, cependant Martyr!, À quatre patteset le tout nouveau Lac de la Création ont tous reçu beaucoup d’attention. Je pense Jacques est le favori. La plus grande surprise a peut-être été le titre de McSweeney, Yr Dead de Sam Saxen faisant la liste. J’ai regardé autour de moi pour voir s’ils avaient déjà eu un titre sur la liste auparavant, et même si j’ai peut-être raté quelque chose, je ne pense pas qu’ils l’aient fait. J’avoue avoir eu les œillères de McSweeney, donc cela m’a vraiment frappé.