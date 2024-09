La liste des finalistes des Dezeen Awards 2024 pour le développement durable dévoilée

Dezeen a annoncé les 81 projets présélectionnés pour les Dezeen Awards de cette année dans les catégories de développement durable, notamment des projets de SOM, Tarkett, Bolon, Mater et Smartvoll.

Les 81 projets présélectionnés, qui sont en lice pour des prix dans six catégories différentes de projets de développement durable, sont réalisés par des studios situés dans 20 pays différents, dont le Rwanda, l’Australie, le Brésil, l’Allemagne, l’Inde et l’Autriche.

Les trois premiers pays représentés sont le Royaume-Uni avec 16 candidatures présélectionnées, suivi des États-Unis et de l’Allemagne à égalité avec huit chacun.

Parmi les projets durables présélectionnés figurent une tour tournante en bois auto-façonnant en Allemagne, un bâtiment à usage mixte en bois rouge vif à Berlin et une collection de meubles fabriqués à partir de déchets conçus par Patricia Urquiola pour Mater.

Prix ​​Dezeen 2024, en partenariat avec Bentleya dévoilé cette semaine tous les projets présélectionnés. Les listes d’architecture, d’intérieur et de design ont été annoncées plus tôt cette semaine.

« Bentley est ravi de s’associer à un programme de récompenses de classe mondiale qui célèbre une architecture et un design de si haute qualité, mais qui soutient également l’innovation, contribuant ainsi à pousser l’industrie vers un monde meilleur et plus durable », a déclaré Chris Cooke, responsable des collaborations de conception chez Bentley.

« Cette année, la catégorie Innovation matérielle s’est distinguée pour cette raison. Les projets présélectionnés présentent des technologies de pointe telles que les matériaux biosourcés et l’utilisation de l’IA pour optimiser l’utilisation des matériaux, et offrent un aperçu de la manière dont un design de qualité peut aider à résoudre certains des grands problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. »

Les projets présélectionnés ont été sélectionnés parmi plus de 4 130 candidatures provenant de 82 pays pour la septième édition de nos programmes de récompenses, qui continuent de défendre l’excellence du design et de mettre en valeur l’innovation des architectes et des designers du monde entier.

La prochaine étape des Dezeen Awards 2024 verra tous les projets présélectionnés évalués par notre jury international composé de professionnels de premier plan, dont Mina Hasman, Pooran Desai, Hélène Chartier, Henrik Taudorf Lorensen et Mae-ling Lokko.

Nos 90 juges détermineront les projets qui figureront sur les listes de présélection, qui seront annoncées en octobre. Un autre tour de jugement par notre jury principal déterminera chaque gagnant, les lauréats du projet global de l’année et le lauréat du prix Bentley Lighthouse.

Lisez la suite pour découvrir la liste complète des candidats durables :

Bâtiment durable

› 550 Spencer St, Melbourne, Australie, par Kennon

› Alliander Westpoort, Amsterdan, Pays-Bas, par De Zwarte Hond

› Pavillon d’échafaudage Angsila Oyster, Angsila, Thaïlande, par Chat Architects

› Nuage de bambou, Shanghai, Chine, par llLab

› Haus 2+, Berlin, Allemagne, par Office ParkScheerbarth

› La maison hors réseau de Heather, Victoria, Australie, par Gardiner Architects

› Pavillon du lin hybride, Berlin, Allemagne, par Office ParkScheerbarth

› Siège social de Kloboucká Lesní, Brumov-Bylnice, République tchèque, par Mjölk Architekti

› Complexe sportif Praia JK, São Paulo, Brésil, par Soek Arquitetura

› Institut rwandais pour l’agriculture de conservation, Gashora, Rwanda, par MASS Design Group

› Shor House, Mayne Island, États-Unis, par Measured Architecture

› Sporthallenprovisorium Gloriarank, Zurich, Suisse, par Itten+Brechbühl AG

› Lycée et centre culturel de Tuusula, Tuusula, Finlande, par AOR Architects

› Vertikal Nydalen, Oslo, Norvège, par Snøhetta

› Tour Wangen, Wangen im Allgäu, Allemagne, par l’Universität Stuttgart

› Centre communautaire de la prairie de Zhengxiangbaiqi, Hohhot, Chine, par la culture et la technologie de Ger de Mongolie intérieure

Rénovation durable

› 1 Hôtel Hanalei Bay, Princeville, États-Unis, par SH Hotels & Resorts

› Alsterschwimmhalle, Hambourg, Allemagne, par Architekten von Gerkan, Marg und Partner

› Electric House, Stone Ridge, États-Unis, par North River Architecture

› Handelszentrum 16, Bergheim, France, par Smartvoll

› Haus 1, Berlin, Allemagne, par MVRDV

› Hôtel Avándaro, Valle de Bravo, Mexique, par Chain + Siman

› Maison Melba, Frelighsburg, Canada, par Atelier L’Abri

› Park Street, Melbourne, Australie, par Breathe Architecture

› Renton Hall, Haddington, Royaume-Uni, par WT Architecture

› The Blue by Just Inn, Taipei City, Taiwan, par Tszwai So

› La vieille chapelle, Royaume-Uni, par Tuckey Design Studio

› Three Gables, Neuenstein, Allemagne, par Weyell Berner Architekten

› Rénovation et renouvellement de la brasserie rurale de Wuzhen, Tongxiang, Chine, par Lichao Architecture Design Studio

Intérieur durable

› Aesop Diagonal, Barcelone, Espagne, par Mesura

› Aikyam, Ahmedabad, Inde, par The Grid Architects

› AWM Münster, Münster, Allemagne, par Urselmann Interior

› Bar à café et centre d’accueil des visiteurs au Brussels New Prison Village, Bruxelles, Belgique, par Livable Platform

› Gachard 88, Bruxelles, Belgique, par Ncbham

› Myo St Paul’s, Londres, Royaume-Uni, par Basha-Franklin

› Natalino Mortimer Street, Londres, Royaume-Uni, par Mooradian Studio

› Nudie Jeans Brisbane, Australie, par X+O

› Plantonia Vegan Aparthotel, Cracovie, Pologne, par Krea.tina

› Stan, Kiev, Ukraine, par Dubrovska Studio

› Espaces de travail durables, Londres, Royaume-Uni, par Material Works Architecture

› Bureau de Tengbom, Stockholm, Suède, par Tengbom

› Les frères Stow, Hackney, Royaume-Uni, par Studio Milne

› Whitechapel Road, Londres, Royaume-Uni, par Vine Architecture Studio

Conception durable (consommateur)

› Collection Alder de Patricia Urquiola pour Mater

› Aloe par Kirkby Design

› Tableau de Snøhetta pour MDF Italia

› Céramiques circulaires par Sara Howard Studio et Kevala Ceramics

› Tabouret Flump par Heirloom et The New Raw

› Collection Ibuju par Side Gallery

› Emballage de mycélium Monc par Monc

› NPOL Original : Gathering Lamp de Faber Futures et Mitre&Mondays

› Remli par we+

› Sonnenglas Génération 6 par Sonnenglas

› Tejo de Paul Crofts pour Isomi

› Le deuxième Dig Shi de Kaixin Xu pour Bentu

Conception durable (produit de construction)

› Agir sur la localité par Guangdong Dongpeng Holdings

› Système éolien Airiva par Airiva Renewables

› Spirale Bio-Block de Skidmore, Owings & Merrill

› Bolon par Bolon

› Briques en pierre Portland Heritage et briques en pierre naturelle Darney Heritage par Albion Stone

› iQ Loop par Note Design Studio et Tarkett

› Luna par Harvest Moon

› Couette par couette

› Spolia de Solus Ceramics

› Brique en terre cuite de Kooo Architects

› Void de Fornace Brioni et Snøhetta

Innovation matérielle

› Biotextiles (non)tissés par Studio Sarmīte

› À propos de Slag de Max Greiner

› Dalle acoustique en byssus de Seastex

› AI Timber par Maestro Technologies

› Ame de Teruhiro Yanagihara Studio et Kvadrat

› Coton Archisonic par Impact Acoustic

› Spirale Bio-Block de Skidmore, Owings & Merrill

› Carreaux biosourcés de StoneCycling et Biomason

› Bloom par Slalom

› CornWall par StoneCycling et Circular Matters

› Liquidplant de Von Holzhausen

› NPOL Original : Veste Exploring de Faber Futures

› Autres décalcomanies de Other Matter

› Verre de pin de Forest Foundry

› Série TômTex par TômTex

