La liste des États-Unis pour la Coupe du monde U20 avec Slonina et Cowell en tête d’affiche

Gaga Slonina de Chelsea est devenu le plus jeune gardien de but de l’USMNT lorsqu’il a fait ses débuts en janvier. Rich Gordon/ISI Photos/Getty Images

Le gardien de Chelsea Gaga Slonina et l’attaquant des San Jose Earthquakes Cade Cowell sont les têtes d’affiche de la formation de 21 joueurs qui représenteront les États-Unis à la Coupe du monde des moins de 20 ans de la FIFA qui se tiendra en Argentine du 20 mai au 11 juin.

Slonina et Cowell ont déjà fait des apparitions avec l’équipe nationale masculine senior des États-Unis, tout comme le défenseur de la Real Sociedad Jonathan Gomez et le défenseur d’Atlanta United Caleb Wiley. Six joueurs, dont le milieu de terrain Hajduk Split Rokas Pukstas, jouent leur club de football à l’étranger.

Les États-Unis entameront le match du groupe B le samedi 20 mai contre l’Équateur, avant d’affronter les Fidji le mardi 23 mai et de clôturer la phase de groupes contre la Slovaquie le vendredi 26 mai. Les trois matches débuteront à 14 h HE.

« Nous sommes vraiment ravis que ce groupe affronte les meilleurs du monde en Argentine », a déclaré l’entraîneur américain U-20 Mikey Varas. « Représenter votre pays à une Coupe du monde est un immense honneur. Nous assumons la responsabilité qui accompagne cette opportunité.

« Ce groupe a travaillé tellement dur depuis le début du cycle pour arriver à ce point, et nous donnerons tout sur et en dehors du terrain pour notre pays. Nous apprécions beaucoup la coopération que nous avons eue des clubs, tant au pays qu’à l’étranger, pour libérer leurs joueurs et les faire briller sur la scène mondiale. »

Les clubs n’étaient pas tenus de libérer des joueurs pour le tournoi, avec le milieu de terrain de l’Eintracht Francfort Paxten Aaronson ainsi que le duo Chicago Fire du gardien de but Chris Brady et du milieu de terrain Brian Gutierrez parmi ceux qui resteront avec leurs clubs.

Pukstas et Kevin Paredes de Wolfsburg resteront également avec leurs clubs et ne rejoindront les États-Unis qu’après la phase de groupes, si l’équipe arrive jusque-là, a déclaré Varas aux médias.

Les Américains se sont qualifiés en remportant le championnat CONCACAF U20 2022 au Honduras. Une victoire 3-0 contre le pays hôte, le Honduras, a permis aux hommes américains de se qualifier pour les Jeux olympiques pour la première fois depuis 2008, tandis qu’un triomphe 6-0 contre la République dominicaine en finale a assuré la couronne du tournoi. L’attaquant de l’Union de Philadelphie Quinn Sullivan a marqué six buts pendant la compétition.

Le milieu de terrain de la RSL Diego Luna et le milieu de terrain de l’Union de Philadelphie Jack McGlynn ont tous deux fait 16 apparitions au cours du cycle de la Coupe du monde U20.

Trois remplaçants voyageront avec les États-Unis en Argentine pour s’entraîner avec l’équipe avant le tournoi : le défenseur d’Orlando City Thomas Williams, le milieu de terrain du Real Salt Lake Moses Nyeman et l’attaquant Korede Osundina de l’équipe du championnat USL Orange County SC.

FORMATION POUR LA COUPE DU MONDE U-20 DE LA FIFA PAR POSTE (CLUB/PAYS ; CAPS/BUTS U-20 ; VILLE D’ORIGINE)

GARDIENS (3) : 21-Alex Borto (Fulham/ENG ; South Plainfield, NJ ; 2/0), 12-Antonio Carrera (FC Dallas ; Frisco, Texas ; 4/0), 1-Gaga Slonina (Chelsea/ENG ; Addison , Ill.; 5/0)

DÉFENSEURS (7) : 17-Justin Che (Hoffenheim/GER ; Dallas, Texas ; 6/0), 5-Brandan Craig (Philadelphia Union ; Philadelphie, Pennsylvanie ; 10/1), 2-Mauricio Cuevas (LA Galaxy ; Los Angeles , Californie ; 13/1), 14-Marcus Ferkranus (LA Galaxy ; Santa Clarita, Californie ; 11/0), 13-Jonathan Gomez (Real Sociedad/ESP ; Keller, Texas ; 6/0), 3-Caleb Wiley (Atlanta United FC ; Atlanta, Géorgie ; 5/0), 4-Joshua Wynder (Louisville City FC ; Louisville, Ky. ; 2/0)

MILIEUX DE TERRAIN (7) : 6-Daniel Edelman (New York Red Bulls ; Warren, NJ ; 10/0), 10-Diego Luna (Real Salt Lake ; Sunnyvale, Californie ; 16/4), 8-Jack McGlynn (Philadelphia Union ; Middle Village, NY; 16/2), 20-Rokas Pukstas (Hajduk Split/CRO; Stillwater, Okla.; 12/1), 15-Niko Tsakiris (San Jose Earthquakes; Saratoga, Californie; 5/3), 18 -Obed Vargas (Seattle Sounders FC; Anchorage, Alaska; 4/0), 16-Owen Wolff (Austin FC; Austin, Texas; 3/1)

ATTAQUANTS (4) : 9-Cade Cowell (San Jose Earthquakes ; Ceres, Californie ; 7/2), 11-Kevin Paredes (Wolfsburg/GER ; South Riding, Virginie ; 6/2), 7-Quinn Sullivan (Philadelphia Union ; Philadelphie, Pennsylvanie ; 15/7), 19-Darren Yapi (Colorado Rapids ; Denver, Colorado ; 3/0)