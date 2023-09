La liste des disparus des incendies de Maui tombe légèrement à 385. Le gouverneur avait indiqué qu’elle serait inférieure à 100 – Boston News, Weather, Sports

HONOLULU (AP) — Le nombre de personnes figurant sur la liste officielle des personnes disparues suite à l’incendie de Maui s’élevait à 385 vendredi, soit presque le même qu’une semaine plus tôt.

Dans un communiqué de presse, le département de police de Maui et le Federal Bureau of Investigation ont déclaré que 245 personnes figurant sur la liste de 388 rendue publique la semaine précédente avaient été localisées et expulsées. Cependant, un nombre presque égal de nouveaux noms ont été ajoutés.

Le total mis à jour était un écart surprenant par rapport à ce qui était attendu : un jour plus tôt, le gouverneur Josh Green avait déclaré qu’il pensait que le nombre tomberait en dessous de 100.

« Nous pensons que le nombre est tombé à deux chiffres, alors Dieu merci », a déclaré Green dans une vidéo publiée sur son compte X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Après que la police de Maui a publié la liste mise à jour, le gouverneur a déclaré que le nombre de morts et de disparus évoluait souvent lors d’événements faisant de nombreuses victimes jusqu’à ce que les enquêtes soient terminées.

« Il faudra du temps, peut-être beaucoup de temps, pour que les chiffres exacts soient finalisés », a déclaré Green dans un communiqué fourni par l’intermédiaire d’un porte-parole.

Il a déclaré qu’il y avait moins de 50 « cas de personnes disparues actives ». Il n’a pas donné plus de détails, mais a indiqué que ce sont les personnes pour lesquelles plus d’informations ont été fournies que le minimum requis pour figurer sur le site. liste manquante compilé par le FBI. Il suffit d’un nom et d’un prénom fournis par une personne disposant d’un numéro de contact vérifié.

Les autorités ont dit au moins 115 personnes sont mortes dans l’incendie qui a ravagé Lahaina, l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle. Jusqu’à présent, les noms de 50 personnes ont été rendus publics et cinq autres ont été identifiées, mais leur identité n’a pas été divulguée car les plus proches parents n’ont pas été contactés. Les autres doivent encore être identifiés.

Les flammes ont transformé la pittoresque ville balnéaire en décombres en quelques heures le 8 août. Des rafales de vent dépassant 97 km/h ont balayé la ville, provoquant une propagation des flammes exceptionnellement rapide.

Lahaina a une importance profonde dans l’histoire d’Hawaï en tant qu’ancienne capitale de l’ancien royaume hawaïen et en tant que résidence de chefs de haut rang pendant des siècles. Au cours des dernières décennies, la ville est devenue populaire auprès des touristes, qui mangeaient dans ses restaurants en bord de mer et s’émerveillaient devant un majestueux paysage. banian de 150 ans arbre.

La moitié des 12 000 habitants de la ville vivent désormais dans des hôtels ou des locations de vacances à court terme. L’Environmental Protection Agency mène un effort visant à nettoyer les déchets dangereux laissés dans une zone de brûlage s’étendant sur environ 13 kilomètres carrés.

La reconstruction devrait prendre des années et coûter des milliards.

Initialement, plus de 1 000 personnes étaient portées disparues, car des membres de leur famille, des amis ou des connaissances les signalaient comme disparues. Les autorités ont réduit cette liste à 388 noms vraisemblablement considérés comme portés disparus et ont rendu ces noms publics la semaine dernière.

De nouveaux noms ont été ajoutés à la liste mise à jour vendredi, provenant de la Croix-Rouge, des refuges et des parties intéressées qui ont contacté le FBI, a déclaré le chef de la police de Maui, John Pelletier. Il a exhorté les membres des familles des personnes disparues à soumettre leurs données génétiques pour aider à identifier leurs proches.

«Si vous savez qu’un être cher a disparu et que vous êtes un membre de votre famille, il est impératif que vous obteniez un échantillon d’ADN», a déclaré Pelletier dans une vidéo publiée sur Instagram.

La cause de l’incendie n’a pas été déterminée, mais c’est possible lignes électriques provenant de poteaux électriques tombés a allumé l’incendie. Le comté de Maui a poursuivi Hawaiian Electric, le service public d’électricité de l’île.

Le service public a reconnu que ses lignes électriques avaient déclenché un incendie de forêt tôt le 8 août. mais a reproché aux pompiers du comté d’avoir déclaré l’incendie maîtrisé et quitter les lieux, pour ensuite voir un deuxième incendie de forêt se déclarer à proximité.

