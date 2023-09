La liste des créanciers de BioSteel montre que les équipes, ligues et athlètes professionnels doivent des millions

La liste des créanciers de la société insolvable de boissons pour sportifs BioSteel est une liste très médiatisée d’entreprises, petites et grandes, avec au cœur de l’ordre des franchises, ligues et superstars de sport professionnel de premier plan, qui doivent collectivement des millions.

Les dossiers déposés auprès des tribunaux concernant BioSteel, qui a été placé sous la protection de ses créanciers par son propriétaire la semaine dernière, montrent que l’entreprise canadienne doit plus de 400 millions de dollars à diverses entités aux États-Unis, au Canada et en Europe.

Depuis qu’elle a été fondée par l’entrepreneur John Celenza et le joueur de la LNH Mike Cammalleri en 2009, l’entreprise s’est développée rapidement en travaillant en étroite collaboration avec des partenariats de marque, de parrainage et de marketing avec un grand nombre d’athlètes professionnels.

Bien que ces offres aient contribué à augmenter les ventes, elles étaient accompagnées d’étiquettes de prix coûteuses qui dépassaient de loin l’augmentation des revenus.

Au cours des trois mois précédant fin mars, la société a vendu pour 24 millions de dollars de produits, selon les documents déposés auprès du tribunal. Mais ces ventes ont coûté à l’entreprise plus que ce qu’elle a encaissé, avec 34 millions de dollars de dépenses de vente et de marketing, et 34 millions de dollars supplémentaires en publicité et promotion.

Outre la société mère de BioSteel, le géant du cannabis Canopy Growth, des centaines d’entreprises qui ont fait affaire avec BioSteel doivent plus de 45 millions de dollars en tant que créanciers non garantis, selon les documents déposés auprès du tribunal.

C’est une liste qui comprend les franchises NBA des Philadelphia 76ers, des Brooklyn Nets, du Miami Heat et des Los Angeles Lakers. Les deux premières équipes doivent environ 300 000 $ chacune, tandis que le Heat doit près d’un million de dollars et les Lakers, 2,5 millions de dollars.

La société mère des Hurricanes de la Caroline de la LNH doit payer plus de 95 000 $, tout comme la ligue de hockey elle-même, à qui l’on doit plus de 8,7 millions de dollars. Un dossier distinct montre que BioSteel a un paiement de 12 millions de dollars dû pour son parrainage de la LNH le mois prochain – un paiement que la société n’a pas l’intention d’effectuer.

La Fédération américaine de football doit plus de 675 000 dollars. Le diffuseur sportif canadien TSN doit plus de 100 000 $, tandis que Rogers Media doit plus de 428 000 $.

Bien que BioSteel compte un grand nombre d’athlètes professionnels dans ses partenariats, jusqu’à présent, très peu d’entre eux ont été répertoriés comme créanciers, bien que l’observateur judiciaire supervisant la procédure d’insolvabilité note que la liste n’est que préliminaire – et elle n’inclurait personne. avec une participation au capital de l’entreprise.

Un organisme de bienfaisance associé au quart-arrière de la NFL de Kansas City, Patrick Mahomes, doit plus de 26 000 $. Et Wiggins Enterprise Inc., une société d’investissement soutenue par la superstar canadienne de la NBA Andrew Wiggins, doit plus de 658 000 $.