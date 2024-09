La liste des clients d’Epstein sera rendue publique – Trump — RT World News

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump a suggéré que « livre noir » La liste des clients du trafiquant sexuel décédé Jeffrey Epstein pourrait être rendue publique s’il est élu président.

Epstein a travaillé comme financier et a fréquenté les riches et célèbres pendant des années, leur présentant des dizaines de jeunes femmes – dont certaines étaient mineures à l’époque – et les emmenant sur son île privée dans les Caraïbes à bord du jet surnommé le « Lolita Express ».

« Je ne suis jamais allé sur son île, heureusement. Mais beaucoup de gens y sont allés », Trump a déclaré dans un entretien avec le podcast de Lex Fridman, publié mardi.

« C’est très intéressant, n’est-ce pas ? Ce sera probablement le cas, d’ailleurs. » Trump a dit à Fridman, après que l’hôte a dit que c’était « très étrange » que la liste des personnes qui se sont rendues à Little St. James n’a jamais été rendue publique.

Trump a comparé les révélations d’Epstein à la déclassification des derniers documents restants liés à l’assassinat du président John F. Kennedy en 1963, et a déclaré qu’il le ferait. « Jetez-y certainement un œil » et serait « être enclin à » publier la liste des clients.

Trump a déjà déclaré que lorsqu’il était président (2017-2021), il avait tenté de rendre publics les dossiers Kennedy, mais que les services de renseignement américains l’avaient persuadé au dernier moment que cela serait préjudiciable. Il a depuis promis à Robert F. Kennedy Jr. de déclassifier les documents relatifs à l’assassinat de son oncle, après que l’ancien démocrate l’a soutenu le mois dernier.















Les révélations selon lesquelles Epstein attirait des jeunes femmes – dont beaucoup n’avaient pas atteint l’âge légal du consentement – ​​et les vendait à des connaissances puissantes et éminentes ont joué un rôle déterminant dans l’arrestation du financier en 2019.

Les perquisitions du FBI dans sa résidence de New York et sur une île des Caraïbes auraient révélé des vidéos contenant potentiellement des éléments compromettants sur son compte. « invités ». Ces preuves sont restées sous clé même après la mort d’Epstein dans sa cellule de Manhattan en août 2019, officiellement due à un suicide.

Ghislaine Maxwell, ancienne petite amie et complice d’Epstein, a été arrêtée en 2020. Elle a été reconnue coupable de trafic sexuel d’enfants et condamnée à 20 ans de prison. Si le public a découvert certains des noms des adolescentes victimes du trafic, les noms des personnes à qui elles étaient destinées sont restés secrets.