La liste des 100 plus grands films de Sight and Sound est-elle de trop bon goût ?

MANOHLA DARGIS Je ne m’attendais pas à ce que la combustion lente brillante, formellement austère, intellectuellement sans compromis, de trois heures et 21 minutes d’Akerman sur une femme au foyer belge aliénée qui tourne des tours – qu’Akerman a réalisé quand elle avait 25 ans – aurait plus de soutien que le vieux- favoris de l’école. Je veux dire, waouh !

Ne vous méprenez pas : je crois toujours à toutes ces choses. (Et aussi, moins noblement, j’ai toujours été un peu blessé que Sight and Sound n’ait jamais demandé ma liste des 10 meilleurs.) Mais l’ascension de «Jeanne Dielman» à la première place a été une secousse bienvenue pour la critique système.

La semaine dernière, le magazine de cinéma britannique Sight and Sound a publié les résultats de son sondage décennal sur ce qu’il appelle “les plus grands films de tous les temps”. En 1952, la première année où le magazine a mené son enquête, le classique néoréaliste « Bicycle Thieves » de Vittorio De Sica a été élu numéro 1. Dix ans plus tard, il a été supplanté par « Citizen Kane » d’Orson Welles, qui a occupé ce poste jusqu’en 2012, date à laquelle il a été renversé de sa couchette par “Vertigo” d’Alfred Hitchcock. Cette année, le tour de force de Chantal Akerman en 1975, “Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles”, a supplanté “Vertigo”, choquant le monde (OK, certains cinéphiles). Les principaux critiques de cinéma du Times ont discuté du sondage et de ce qu’il signifie.

Pourtant, je me demande ce qu’Akerman, décédé en 2015, aurait pensé de cela. Il convient de noter qu’elle n’a pas contribué au sondage précédent. Le jour où ce dernier est sorti, Isabel Stevens, rédactrice en chef de Sight and Sound, tweeté que lorsque le magazine a demandé à Akerman de contribuer à une autre enquête en 2014, elle a répondu: “Je n’aime pas vraiment l’idée, c’est comme à l’école.” Akerman a dit qu’elle y réfléchirait mais ne comprenait pas cette volonté de tout classer, ajoutant : “C’est fatiguant et pas vraiment nécessaire de faire ce genre de choses.”

Les Oscars ne sont pas avant mars, mais les campagnes ont commencé. Kyle Buchanan couvre les films, les personnalités et les événements en cours de route. Prix ​​Gotham : Lors de la première émission officielle de la saison, “Everything Everywhere All at Once” a remporté gros.

Récompenses des Gouverneurs : Des stars comme Jamie Lee Curtis et Brendan Fraser ont travaillé dans une salle pleine d’électeurs de l’académie lors de l’événement, qui est considéré comme un baromètre de l’enthousiasme de l’industrie cinématographique.

Un Indé La campagne de Hit : Comment faites-vous de “Everything Everywhere All at Once” un candidat aux Oscars ? Organisez une fête pour les goûteurs.

Jennifer Lawrence: L’actrice oscarisée peut gagner plus de distinctions avec sa performance dans “Causeway”, mais elle se concentre sur une vie de non-star.

Ce presque se sent insultant d’inclure Akerman dans cet exercice, et pourtant les êtres humains sont investis dans la création et le maintien de hiérarchies, de sorte que la formation de canons semble inévitable.

SCOTT Nous aimons classer et trier ! Cette année, Sight and Sound a élargi sa portée, sollicitant des bulletins de vote de plus de 1 600 critiques, presque deux fois plus qu’en 2012. (Le sondage des administrateurs est une entreprise distincte, dans laquelle “2001 : l’Odyssée de l’espace” de Stanley Kubrick a remporté la première place. spot.) Comme pour certaines des récentes victoires aux Oscars, vous pouvez voir des preuves de changements générationnels et démographiques. Il y avait deux films réalisés par des femmes sur la liste 2012, et un seul par un réalisateur noir. Cette fois-ci, il y avait neuf femmes – dont deux films d’Akerman et d’Agnès Varda – ainsi que sept cinéastes africains et afro-américains, dont Spike Lee, Charles Burnett, Barry Jenkins et Djibril Diop Mambéty.