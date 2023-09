La liste de souhaits personnelle d’Ant & Dec, I’m a Celeb, révélée – comprenant une star de la télévision légendaire et un footballeur emblématique

L’ASTRONAUTE Tim Peake est sur la liste de souhaits personnels d’Ant et Dec pour participer à I’m A Celebrity de cette année.

Les patrons d’ITV tentent désormais de recruter le major Tim, le premier Britannique à marcher dans l’espace, pour la nouvelle série de novembre.

Les patrons d'ITV tentent désormais de recruter le major Tim, le premier Britannique à marcher dans l'espace, pour la nouvelle série de novembre.

Il est apparu que le duo présentateur faisait des suggestions chaque année avant le casting, avec la star de The A-Team Mr T et l’ex-star de Man United Roy Keane parmi les cibles précédentes.

Une source télévisée a déclaré : « Ant et Dec pensent tous deux que Tim serait une signature fascinante pour la série et apporterait une autre couche aux discussions autour du feu de camp.

« Ce serait une première pour la série d’avoir un astronaute et d’ajouter une vraie gravité. »

L’homme de 51 ans a été sur la Station spatiale internationale de 2015 à 2016 et a animé la série Secrets Of Our Universe de Channel 5, de Tim Peake.

Cependant, il a déclaré qu’un retour dans l’espace était peu probable car sa femme et ses deux enfants lui manqueraient trop.

D’autres suggestions précédentes d’Ant et Dec incluent l’acteur célèbre enragé Mr T, 71 ans, et l’expert du football maussade Roy, 52 ans.

La source a ajouté : « Bien qu’Ant et Dec soient des animateurs de série, ils connaissent la série par cœur, donc les producteurs sont toujours très intéressés d’avoir leur avis et de collaborer avec eux sur des idées de casting pour créer l’alchimie parfaite. »

Dec a admis en 2021 qu’il voulait plus de célébrités « grincheuses » après une « belle » série l’année précédente.

ITV a été contacté pour commentaires.

D'autres suggestions précédentes d'Ant et Dec incluent le célèbre acteur enragé Mr T.

Roy Keane est également sur la liste de souhaits du duo