Une fillette de neuf ans qui a « lamentablement échoué » à être bonne cette année a réduit ses pertes et a demandé au Père Noël cinq billets pour la France et un pingouin vivant dans une longue liste de souhaits de Noël.

La petite fille a écrit la lettre le 1er décembre dans l’Essex, dans le sud-est de l’Angleterre, ou en bas à gauche de la Terre, comme décrit par l’enfant, qui a ensuite été tweetée mardi par son frère aîné.

Recouverte de griffonnages illustrant les désirs de son cœur et adressée au « bien-aimé Père Noël », la fille a malheureusement admis que son année avait été « tout le contraire » de ce qu’elle espérait.

Sur la photo: la liste de souhaits de Noël rédigée par une fille de neuf ans dans l’Essex, dans le sud-est de l’Angleterre

«J’ai fait de gros efforts pour être bonne mais lamentablement échoué», écrit-elle en écriture cursive.

«Je vais être honnête, je mérite du charbon, mais s’il vous plaît, j’aimerais avoir des cadeaux.

L’écolière a alors décidé qu’elle « aimerait en fait plus d’un » cadeau et a demandé au Père Noël de cocher les produits qu’il avait disponibles dans une liste de 12 articles, y compris des billets d’avion internationaux pour la France.

Sa longue liste de souhaits, qui vaut des centaines de milliers de dollars, comprend des appareils électroniques populaires tels que PlayStation 5 et 4 et une Nintendo Switch.

Elle a également demandé le «dernier» nouvel ordinateur de bureau, un ordinateur portable, des airpods, un iPhone 12 et un DJ set.

La fille a demandé un pingouin et un panda vivants, ainsi qu’un serpent. Elle n’a pas précisé si le serpent devait être vivant

Les demandes des étrangers comprenaient un panda et un pingouin qu’elle avait spécifiquement demandé à être en vie à son arrivée, ainsi qu’un nouveau serpent de compagnie.

Il n’y avait aucune mention de l’état dans lequel le serpent devrait être lorsqu’il était fourré dans son bas la veille de Noël.

Les demandes réalistes incluaient un désinfectant pour les mains et la collection de livres The Wizards of Once de Cressida Cowell.

La jeune fille a souhaité que le Père Noël réalise ses désirs et a signé une description intergalactique de sa position dans l’univers – de peur que la résidente du Pôle Nord ne lutte pour la trouver.

«Essex, capitale, Europe, en bas à gauche de la Terre, planète Terre, Voie lactée, Univers, Espace, Système solaire», a-t-elle écrit, avant de finalement signer: «Ho ho ho».

Le message a reçu de nombreux commentaires, partages et likes de la part des utilisateurs de médias sociaux qui ont été impressionnés par la détermination de la fille.

Dans la lettre, la fille a demandé une gamme des derniers appareils électroniques d’Apple, y compris un ordinateur portable

« Regardez cette lettre que ma petite sœur de neuf ans a écrite au Père Noël », a tweeté son frère avec des émojis rieurs.

Le message a reçu de nombreux commentaires, partages et likes de la part des utilisateurs de médias sociaux qui ont été impressionnés par la détermination de la fille.

‘Zut. Vous devriez au moins au minimum compléter la moitié de sa demande. Elle a beaucoup investi pour faire cette liste », a ri un utilisateur.

«C’est la moitié de l’Apple Store! Bénissez-la très très mignonne », a écrit quelqu’un d’autre.

«Un panda et un pingouin (pas morts)», a plaisanté un autre.