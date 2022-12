La liste de souhaits d’armes de Zelensky reste pour la plupart insatisfaite lors d’un voyage à Washington

Une troisième catégorie couvre des armes comme le char de combat Abrams et les avions de combat F-16, certaines des armes les plus avancées de l’arsenal américain. Les responsables du Pentagone affirment que l’Ukraine possède déjà suffisamment de chars et d’avions de chasse d’autres pays. Plus important encore, selon les responsables, les systèmes mettent des mois à apprendre à utiliser et nécessitent une maintenance complexe, généralement effectuée par des entrepreneurs civils, qui pourraient ne pas être en mesure de travailler en toute sécurité en Ukraine.

“Ce sont des choix difficiles”, a déclaré le représentant Jason Crow, un démocrate du Colorado qui siège à la fois aux comités du renseignement et des forces armées de la Chambre. Il a déclaré qu’il soutenait l’envoi à l’Ukraine des ATACMS et des F-16, mais pas des chars de combat.

Le sénateur Christopher S. Murphy, démocrate du Connecticut et membre de la commission des relations extérieures, a déclaré que l’Ukraine avait besoin de munitions supplémentaires que les États-Unis ne peuvent pas facilement fournir.

“Nous n’avons tout simplement pas les stocks à fournir, et nous ne fabriquons pas non plus les munitions que la plupart de leurs équipements déclenchent”, a déclaré M. Murphy.

“Ce dont l’Ukraine a besoin, c’est d’une puissance de feu suffisante pour montrer à Poutine les limites de son pouvoir”, a déclaré M. Murphy. “Poutine ne viendra jamais à la table de manière significative à moins qu’il n’ait vu en termes réels où s’arrête son pouvoir. Et donc cela signifie que vous devez peut-être être prêt à financer une impasse pendant un certain temps.