La liste de régime du médecin pour perdre du poids s’aggrave progressivement

Une liste d’aliments mentionnés sous “Régime à suivre”, prescrits par un médecin, devient virale sur les réseaux sociaux pour la bizarrerie qu’elle encapsule. Au début de la saison estivale, les gens commencent à se concentrer sur la perte de quelques kilos en trop.

Suivre un régime est l’une des premières choses qui viennent à l’esprit et il est naturel de prendre des conseils d’experts lors de la conception d’un régime pour vous-même. C’est exactement ce qu’a fait cette personne, qui a suivi les conseils d’un médecin sur ce qu’il faut manger et ce qu’il ne faut pas manger tout en perdant du poids.

La liste partagée par un utilisateur de Reddit contient des croix devant les éléments à éviter. Partageant la liste, l’utilisateur, dans la légende, a écrit: «Le médecin a donné une liste de choses à ne pas manger pour perdre du poids / maintenir une bonne santé. Cela empire au fur et à mesure que la liste progresse. Jetez un œil à la liste pour savoir pourquoi elle est à la mode sur les réseaux sociaux.

Regarde:

Alors que la liste demandait à la personne d’éviter le bœuf, le porc, l’alcool et le beurre de cacahuète, entre autres choses, elle comportait également des croix devant des choses comme le yaourt, la laitue et le concombre. Cela ne s’arrête pas là. La liste interdisait la consommation de “riz et pommes de terre rassis”. La liste indique également à la personne d’éviter les «aliments pour micro-ondes», mais autorise les aliments qui ont été réfrigérés.

Depuis qu’elle a été partagée, la liste a été consultée par près de 60 000 utilisateurs et environ 11 000 utilisateurs l’ont commentée. Un utilisateur a écrit : « Pas de riz ni de pommes de terre rassis. Cela ressemble à quelque chose qu’un pirate mangerait. Un autre a conçu une recette à partir des éléments autorisés et a écrit: “Donc de l’eau froide avec une touche de gros sel cuite avec moins d’huile?” “Eh bien, que reste-t-il à manger”, s’est demandé un autre internaute.

Alors, que pensez-vous de ce plan de régime?

