La liste de lectures géopolitiques 2024 – Encyclopedia Geopolitica

2023 a été une nouvelle année marquée par des événements choquants, poursuivant ce qui semble être une tendance accélérée à l’instabilité mondiale. À l’invasion de l’Ukraine par la Russie s’ajoutent désormais une reprise de la guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, Israël et la Palestine, ainsi qu’une série de coups d’État à travers l’Afrique. Tout cela a eu des conséquences dramatiques à travers le monde, sur fond de crises énergétique et économique, qui créent des boucles de rétroaction négatives d’instabilité (comme nous l’avons exploré récemment dans le cas de l’Égypte). L’année 2024 ne semble pas plus calme, avec les BRICS qui tentent de se développer en tentant de défier l’hégémonie américaine, et les élections américaines imminentes qui présentent au monde un choix serré entre un ordre atlantiste fondé sur des règles et une diplomatie de négociation à somme nulle. Le résultat de ces élections pèsera sur tout l’année prochaine, agissant comme une force déterminante sur la politique mondiale, qui se situe désormais à un tournant évident.

Dans cet article annuel – qui complète nos critiques régulières de livres géopolitiques – nous recommandons les meilleurs livres aux analystes, aux étudiants et aux observateurs des affaires mondiales afin de mieux comprendre ce qui motive les développements géopolitiques et quelles pourraient être leurs conséquences futures. Nous proposons deux séries de livres ; les favoris de l’équipe, ainsi que des listes de lectures thématiques. Ceux-ci incluent les favoris des années précédentes, ainsi que les meilleures œuvres de cette année.

Favoris de l’équipe

Lewis Sage-Passant – Fondateur et rédacteur en chef

Espions : la guerre épique du renseignement entre l’Est et l’Ouest – Calder Walton – 2023

En tant qu’érudit du renseignement, l’ouvrage véritablement épique de Walton sur la lutte secrète qui dure depuis un siècle entre la Russie et les alliés occidentaux était l’un de mes livres les plus attendus de cette année. Dans ce document, Walton emmène le lecteur à travers une histoire d’espionnage, d’influence électorale hostile, de propagande et d’action secrète, pour comprendre la guerre très réelle qui se déroule derrière les rideaux de la guerre froide. Cela souligne un thème qui a émergé dans l’analyse géopolitique récente ; que l’Occident est une fois de plus engagé dans une guerre contre des puissances hostiles qu’il n’a pas pleinement réalisé qu’il mène. Avec la résurgence du conflit avec la Russie en Ukraine et la nouvelle guerre froide avec la Chine, un facteur toujours présent en géopolitique, les leçons fournies dans « Espions » sont précieuses pour les spécialistes et les analystes des relations internationales de tout niveau.

Avantage décisionnel : le renseignement dans la politique internationale, de l’armada espagnole à la cyberguerre – Jennifer E. Sims – 2022

Poursuivant sur le thème des livres sur le renseignement avec des leçons de géopolitique, le travail exceptionnel de Sim discute des avantages concurrentiels que le renseignement offre aux gouvernements et aux décideurs. Sims soutient qu’avoir une meilleure intelligence que celle de votre adversaire vous permet de le « devancer » ; vous pouvez prendre des décisions clés plus rapidement et avec une meilleure base pour vos jugements. Comme les événements récents l’ont démontré, le renseignement reste un facteur crucial et décisif en géopolitique, et il est peu probable que cela change au cours de l’année à venir. En fait, avec un nombre croissant d’événements internationaux complexes exigeant l’attention des décideurs politiques, il sera essentiel de comprendre comment ils restent informés pour comprendre les décisions qu’ils prennent. Le travail de Sims est complexe, mais accessible, et convient aux lecteurs de niveau intermédiaire et aux observateurs de géopolitique.

Lève-toi et tue d’abord : l’histoire secrète des assassinats ciblés d’Israël –Ronen Bergman – 2019

Bien qu’il s’agisse apparemment d’une histoire du programme d’assassinats ciblés d’Israël, « Rise and Kill First » est également un livre fantastique pour orienter le lecteur dans l’histoire du conflit entourant l’État d’Israël et pour mieux contextualiser les relations turbulentes d’Israël avec ses voisins. Ronen Bergman combine une recherche rigoureuse avec un style d’écriture accessible pour guider le lecteur à travers le programme de guerre secrète d’Israël depuis ses origines dans la guerre insurrectionnelle contre le mandat palestinien britannique jusqu’à sa forme moderne. Avec le retour dramatique et tragique du conflit dans la région cette année, comprendre comment Israël mène la guerre, ouvertement et dans l’ombre, sera absolument crucial pour comprendre la trajectoire de la région en 2024. Ce livre est engageant et accessible, et convient à tous. lecteurs à tous les niveaux.

La militarisation de tout – Marc Galeotti – 2022

L’un des plus éminents kremlinologues et experts de la Russie en général, Mark Galeotti examine comment le conflit évolue pour intégrer davantage de moyens non militaires, tels que la désinformation, la criminalité, le droit et la culture. Galeotti soutient que ce changement s’est produit alors que l’interdépendance mondiale, le coût et une moindre tolérance à l’égard des pertes ont réduit l’acceptabilité des conflits militaires traditionnels. Dans le même temps, affirme-t-il, les pressions qui poussent les États à s’attaquer les uns les autres demeurent. C’est pourquoi les États se sont tournés vers de nouvelles solutions dans le domaine de la guerre hybride, et ces nouvelles « armes » remettent en question la capacité des systèmes de sécurité traditionnels à suivre le rythme. Comme pour toutes ses œuvres, le style de Galeotti est divertissant, informatif et accessible, et ce livre convient à tous les niveaux de lecteurs géopolitiques. Toutefois, les observateurs de la Russie et ceux qui s’intéressent à la guerre hybride trouveront ce livre utile en particulier.

Bloc par Bloc – Steven Weber – 2019

Dans mon rôle de conseiller géopolitique auprès des sociétés internationales, je me suis retrouvé à recommander constamment ce livre en particulier au cours de la dernière année. Weber y examine les défis auxquels la mondialisation est confrontée et affirme qu’au lieu de revenir à un isolationnisme nationaliste, nous entrons dans un nouveau type d’économie mondiale. Selon lui, les blocs de puissance géopolitiques et économiques régionaux seront la force déterminante. Avec la montée du protectionnisme, le retour à la concurrence entre grandes puissances et la politique industrielle au niveau des États, cette théorie apparaît comme une issue probable. Selon Weber, les organisations, depuis les sociétés multinationales jusqu’aux opérations humanitaires, devront se remodeler complètement pour fonctionner avec succès dans ce nouvel environnement, l’organisation mondiale centralisée semblant chaque année moins viable. « Bloc par Bloc » est une plongée profonde dans la stratégie géopolitique organisationnelle et, en tant que telle, convient particulièrement aux lecteurs avancés ayant un intérêt spécifique pour l’économie mondiale et la géopolitique des entreprises.

Le Bouclier d’Achille – Philippe Bobbitt – 2003

L’un des livres les plus marquants sur ma façon de voir le monde que j’ai jamais lu, le Bouclier d’Achille figurait auparavant dans notre liste de lecture 2021. Compte tenu des événements de cette année, j’ai inclus à nouveau le livre, car il semble être l’une des thèses les plus importantes sur la nature de l’État et sa capacité à assurer la sécurité de ses citoyens. Bobbitt y redéfinit et retrace l’histoire récente dans une lutte épique entre les forces du communisme, du fascisme et du parlementarisme à travers la « longue guerre » de 1914-1990 entre les trois systèmes concurrents. Bobbitt utilise cette optique pour repenser notre vision des États à travers leur évolution vers des États-nations, puis vers la prochaine étape de l’après-Longue Guerre : l’État de marché. Écrit quelques jours avant le 11 septembre, mais publié peu de temps après, Bobbitt affirmait que les États-nations auraient du mal à protéger suffisamment leurs citoyens contre les menaces du marché moderne, et qu’un État de marché plus restreint, plus privatisé et moins gouverné serait plus facile à survivre. dans cet environnement. Bobbitt ne plaide pas nécessairement en faveur de l’État de marché, mais le considère plutôt comme une sombre réalité à laquelle est confrontée la société du 21e siècle. À travers le prisme fourni par ce livre, les analystes géopolitiques sont susceptibles de mieux comprendre des événements tels que le Brexit, Trump, les guerres en Ukraine et en Israël, ainsi que divers autres défis à travers le monde, et comment ils représentent potentiellement le chant du cygne de la nation. État. Lecture stimulante, le Bouclier d’Achille n’en demeure pas moins une lecture essentielle pour les analystes géopolitiques avancés.

Précision : une histoire de la guerre américaine – James Patton Rogers – 2023

Bien que le Dr Rogers soit beaucoup trop modeste pour inclure son propre travail dans notre liste de lectures, en tant que membre de la famille Encyclopedia Geopolitica, nous ne pouvions pas omettre son nouveau livre de cette liste. Expert en guerre de drones (dont vous pouvez nous écouter discuter avec James dans notre épisode « Comment mener une frappe de drone » du podcast « Comment figurer sur une liste de surveillance »), James soutient que la quête de l’Amérique pour atteindre la précision dans la guerre a commencé en 1917, et cette précision est une caractéristique importante, sinon toujours réalisable, de la pensée stratégique américaine depuis plus de cent ans. Le livre emmène les lecteurs dans un voyage à travers le XXe siècle, mettant en lumière les penseurs novateurs de la Première Guerre mondiale, les technologies expérimentales de la Seconde Guerre mondiale et les surprenantes stratégies nucléaires de la guerre froide qui ont fait de la précision la caractéristique dominante qu’elle est aujourd’hui. De la guerre offensive russe en Ukraine à la Libye, en passant par l’Éthiopie et le Haut-Karabakh, les conflits du XXIe siècle sont menés avec des armes de précision. Nous recommandons ce livre à tous les lecteurs de stratégie militaire et d’analystes de conflits.

Simon Schofield – Rédacteur

Vague noire : l’Arabie saoudite, l’Iran et la rivalité qui a défait le Moyen-Orient – Kim Ghattas – 2020

L’année 2023 sera désormais – en grande partie – définie par les événements horribles du 7 octobre, qui seront également…