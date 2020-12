Il y a un peu plus d’un mois avant Liste de lecture extraordinaire de Zoey revient à nos écrans.

La délicieuse série musicale revient sur NBC début janvier et nous avons un petit plaisir pour vous sous la forme d’art clé, mettant en vedette Zoey (Jane Levy) entourée de tous ceux qu’elle aime – y compris le père qu’elle vient de perdre.

«Elle trouve sa propre voix», lit-on dans l’art clé.

La finale de la saison 1, diffusée en mai, a vu Zoey faire face à la mort de son père Mitch (Peter Gallagher) après sa longue bataille contre un trouble cérébral. Ses funérailles et son réveil se sont déroulés sur une longue prise de tout le monde chantant «American Pie», et vous pariez que nous sommes absolument pleuré. Nous pleurons maintenant, en fait. C’était un sacré moyen de terminer une première saison, et nous ne pouvons pas imaginer que la saison deux ne montera pas la barre.