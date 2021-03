La liste de la console Google Play révèle les principales spécifications du Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite a récemment joué dans quelques photos pratiques révélant le design, mais les informations sur les spécifications ont été plutôt rares. Une première rumeur suggérait que le Mi 11 Lite comporterait un tout nouveau SoC Qualcomm, mais la liste de la console Google Play indique le contraire.





Une capture d’écran de la liste de la console Google Play

La liste révèle le nom de code « renoir » ainsi que le numéro de modèle M2101K9G. Le numéro de modèle du chipset coïncide avec le Snapdragon 765G, tout comme la configuration de base et les horloges. Les configurations de mémoire varieront sûrement, mais une variante de 8 Go de RAM arrivera probablement sur le marché.

Malheureusement, c’est tout ce que la liste a pu découvrir, mais si les rapports précédents sont quelque chose à dire, nous devrions nous attendre à une batterie de 4150 mAh alimentant l’appareil prenant en charge une charge rapide de 33 W. Les autres configurations de mémoire incluent un stockage de 64 ou 128 Go et la quantité de RAM de base est censée être de 6 Go.

Via