La liste de la console Google Play du Samsung Galaxy S23 FE confirme les versions Exynos et Snapdragon

Il semble que Samsung traîne vraiment les pieds pour officialiser le Galaxy S23 FE. Ce téléphone fuit comme un fou depuis des mois maintenant, et les fuites se sont intensifiées ces dernières semaines. Peut-être que cela signifie que nous sommes enfin proches de l’annonce ?

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui le S23 FE est à nouveau à l’honneur, puisqu’il a été retrouvé dans la Google Play Console. Comme d’habitude, une telle liste propose une image de l’appareil ainsi que quelques spécifications. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Le design a ainsi été confirmé une énième fois, ce qui ne serait pas surprenant de la part de Samsung même si c’était la première fois qu’on le voyait. Cela correspond tout à fait au langage de conception actuel de l’entreprise.

Le S23 FE est également confirmé par la liste de la console Google Play comme étant disponible en deux versions : l’une alimentée par le chipset Exynos 2200 de Samsung, l’autre utilisant le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

La liste de la console Google Play propose le S23 FE avec 8 Go de RAM, mais bien sûr, il peut y avoir des options supplémentaires une fois lancé. Il fonctionne sous Android 13 et son écran a une résolution FHD+.

Selon les fuites et rumeurs précédentes, la taille de l’écran sera de 6,4″, ce sera bien sûr un AMOLED, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone disposera de 256 Go de stockage, d’un appareil photo principal de 50 MP avec OIS, d’un ultra-large de 8 MP, un téléobjectif de 12 MP, un jeu de tir selfie de 10 MP et une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge d’une charge de 25 W.

