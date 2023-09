La liste de la console Google Play du Samsung Galaxy A05 confirme la conception et certaines spécifications

Après avoir été certifié par la FCC et apparu dans une fuite pratique plus tôt dans la journée, le prochain Samsung Galaxy A05 poursuit désormais son parcours de fuite avec une liste sur la console Google Play, ce qui implique, encore plus qu’avant, que le lancement est définitivement proche. On pourrait même dire que c’est imminent à ce stade.

La liste de la console Google Play confirme le design de l’A05 avec l’image que vous pouvez voir ci-dessous, ainsi que certaines spécifications de l’appareil d’entrée de gamme.

Le Galaxy A05 aura 4 Go de RAM, deux caméras arrière, une encoche en forme de goutte d’eau, un écran HD+, une batterie de 5 000 mAh et exécutera Android 13 prêt à l’emploi, sans aucun doute avec One UI 5.x en haut (bien que très probablement cela sera le One UI Core épuré). À la barre sera le SoC Helio G85 de MediaTek.

L’A05 sera sans surprise le successeur de l’A04, lancée en octobre de l’année dernière après avoir été annoncée en août. Comme ce téléphone, l’A05 devrait être le moins cher de la gamme Samsung, comme son nom l’indique également.

