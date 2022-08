La liste d’attente MoviePass est ouverte, mais la demande “écrasante” fait planter ses serveurs

Pourtant MoviePass est sur le point de relancer officiellement le jour de la fête du travail, le liste d’attente car le service d’abonnement autrefois populaire est déjà ouvert. Les cinéphiles ont jusqu’au lundi 29 août pour s’inscrire sur la liste d’attente – mais les gens n’attendent pas jusque-là pour s’inscrire.

La société a déclaré dans un tweet jeudi que “la demande écrasante” a provoqué le plantage des serveurs du site MoviePass, entraînant un message d’erreur lorsque les gens tentent de rejoindre la liste d’attente.

La demande écrasante a fait planter les serveurs du site MoviePass, ce qui a fait que certains ont reçu un message d’erreur en essayant de rejoindre la liste d’attente. Le fournisseur s’efforce d’augmenter sa capacité pour répondre à la demande. Merci de votre patience. Nous donnerons une mise à jour bientôt. — MoviePass (@MoviePass) 25 août 2022

MoviePass a déclaré qu’il travaillait actuellement pour résoudre le problème, en collaborant avec son fournisseur pour augmenter la capacité de répondre à la demande. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire.

MoviePass a été lancé à l’origine en 2011 et a essayé divers modèles d’abonnement. En 2017, il a lancé son tristement célèbre forfait illimité à 10 $, qui permettait aux gens de voir un film par jour. Le plan a attiré des milliers de clients, mais a également brûlé l’argent de l’entreprise. Après plusieurs autres changements et une concurrence accrue de la part des cinémas lançant leurs propres services d’abonnement, notamment la liste A d’AMC et Regal’s Unlimited, MoviePass a finalement fermé ses portes.

Maintenant, MoviePass prévoit de lancer un service basé sur le crédit. La plupart des clients qui s’inscrivent pendant la période bêta seront dans les tranches de prix de 10 $, 20 $ et 30 $ ; chacun correspondra à un certain nombre de crédits que les abonnés peuvent utiliser pour acheter des billets de cinéma.

Il est trop tôt pour dire si cette relance de MoviePass sera réellement un succès. Une “demande écrasante” sur une liste d’attente gratuite ne garantit pas qu’un service ou un produit prospérera.

Spotify avait plus de 2 millions de personnes inscrites sur la liste d’attente Car Thing, mais le service de streaming débranché le produit environ cinq mois après sa sortie, en raison de ventes médiocres.

Seul le temps nous dira si MoviePass survivra cette fois-ci.