La liste d’attente du NHS pourrait atteindre 8 millions d’ici l’été prochain, que la grève se poursuive ou non, selon de nouvelles recherches.

Dans un avertissement sévère, la Fondation pour la Santé a estimé que la liste d’attente pourrait atteindre un chiffre record d’ici août 2024 si les travailleurs de la santé cessent de faire grève avant de commencer à diminuer.

Si les grèves devaient se poursuivre, la liste pourrait s’allonger de 180 000 personnes, ajoute-t-il.

Le nouveau rapport de l’association caritative indépendante atteint le chiffre de 8 millions après avoir modélisé quatre scénarios différents utilisant les tendances actuelles.

Cela vient après qu’il ait été révélé que 7,75 millions de personnes attendaient un traitement du NHS en août – le chiffre le plus élevé depuis le début des relevés en 2007.

Charles Tallack, directeur de l’analyse des données à la Health Foundation, a déclaré : « Derrière ces chiffres se cachent des personnes anxieuses d’un diagnostic, des patients souffrant de douleurs évitables et des vies mises entre parenthèses.

« Bien que les actions revendicatives aient de nombreux impacts sur les organisations du NHS, les grèves n’ont directement entraîné qu’une légère augmentation de la taille de la liste d’attente globale.

“Les ministres n’ont pas tardé à blâmer les actions revendicatives pour l’absence de progrès dans la réduction de la liste d’attente, mais les racines de cette crise résident dans une décennie de sous-investissement dans le NHS, dans l’incapacité de remédier aux pénuries chroniques de personnel et dans la négligence de longue date des services sociaux. “

Le gouvernement a a imputé aux grèves en cours l’augmentation des temps d’attente dans le NHS et a déclaré que les actions revendicatives “doivent prendre fin”.

Différents groupes de travailleurs de la santé sont en grève depuis décembre 2022 – notamment des infirmières, des radiologues, des ambulanciers et des médecins – avec un impact sur plus de un million de rendez-vous.

Les grèves se sont intensifiées le mois dernier après que les jeunes médecins et consultants se soient mis en grève ensemble pour la première fois, suivis par trois jours d’action coordonnée début octobre.

La British Medical Association (BMA) a déclaré que les consultants attendraient jusqu’en novembre pour appeler à de nouvelles grèves afin de donner le temps de négocier avec le gouvernement, tandis que le comité des jeunes médecins de la BMA a déclaré qu’il avait également accepté de négocier avec le gouvernement la semaine prochaine – mais ce dernier a déclaré que les salaires “ne seraient pas sur la table”.

L’analyse de la Fondation Santé ne prend en compte que les perturbations provoquées par les grèves des jeunes médecins et consultants.

Tim Mitchell, président du Royal College of Surgeons of England, a qualifié les chiffres de la Health Foundation de « qui donnent à réfléchir ».

“Les listes d’attente ont explosé au cours de la dernière décennie en raison du sous-investissement et du manque de main-d’œuvre”, a-t-il déclaré.

« La pandémie de COVID-19 a exacerbé ces pressions.

“Même si les actions revendicatives ont contribué aux retards, les racines de cette crise précèdent les grèves.”

Saffron Cordery, directeur général adjoint de NHS Providers, a déclaré que le rapport “alimentera les inquiétudes des dirigeants de la confiance selon lesquelles la liste d’attente record continuera de s’allonger avant de diminuer”.

« L’augmentation prévue, parallèlement à l’impact financier croissant des actions revendicatives, souligne l’urgence de résoudre les grèves », a-t-elle déclaré.

“Bien que les grèves ne soient pas la principale cause des attentes plus longues, le rapport confirme qu’elles exacerbent le problème en engloutissant des ressources du NHS qui pourraient être mieux dépensées pour réduire les arriérés de soins.”

Un porte-parole du NHS a déclaré : « Même si l’analyse elle-même reconnaît que l’impact des grèves est considérablement sous-estimé et que le personnel du NHS et les patients ne seront pas d’accord sur le fait que l’impact a été faible – avec plus d’un million de rendez-vous et de procédures reportés – il a continué à y avoir des conséquences. des progrès importants dans la réduction des attentes les plus longues.

« Les délais d’attente de deux ans ont été pratiquement éliminés et les délais d’attente de plus de 65 semaines ont été réduits de plus de moitié.

“Le NHS connaît des niveaux de demande élevés, avec davantage de personnes se présentant pour les soins dont ils ont besoin et les références augmentant à un rythme encore plus élevé qu’avant la pandémie, c’est pourquoi notre plan de rétablissement électif et nos outils tels que les centres de diagnostic communautaires, les centres chirurgicaux, et les technologies comme les robots et l’IA sont essentielles pour réduire l’arriéré et garantir que chacun reçoive les soins dont il a besoin le plus rapidement possible.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré : « La réduction des listes d’attente est l’une des cinq principales priorités du gouvernement et nous prenons des mesures pour raccourcir les longues attentes, malgré les perturbations causées par les grèves.

« Nous avons réduit les délais d’attente de 18 mois de plus de 90 % depuis leur pic de septembre 2021, et nous avons ouvert 127 centres de diagnostic communautaires à travers le pays pour offrir des contrôles plus rapides et plus pratiques en dehors des hôpitaux pour des affections telles que le cancer et les maladies pulmonaires. avec plus de 5 millions de tests supplémentaires réalisés jusqu’à présent.

“Nous maximisons toutes les capacités disponibles en nous appuyant sur le secteur indépendant, comme l’a indiqué notre groupe de travail sur le rétablissement électif, pour donner aux patients plus de contrôle sur l’endroit où ils reçoivent leurs soins afin qu’ils puissent être traités plus rapidement.”