La liste Crazy Zillow décrit un plan d’étage inspiré par Harriet Tubman

j’ai juste lu cette folle liste de Zillow(Mise à jour: C’est parti, vérifie le copie d’archive.org) et L’enfant de StangleOMS posté sur X/Twitter avec la description « Je vous garantis que vous n’êtes pas préparé pour la description de cette maison » était tout à fait correcte.

Je m’attendais à quelque chose qui semble appartenir à Tatooine, ou à cette monstruosité crypto-frère, ou à cette vraie maison de rêve Barbie. Ou peut-être des combinaisons de couleurs sauvages ou un donjon sexuel – vous savez, l’étrangeté typique qui est présente dans Zillow est devenu sauvage.

Ce n’est malheureusement rien de tout cela.

Les 3 chambres 2 salles de bain, 1566 pieds carrés nouvelle construction à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, est sur Zillow depuis 17 jours et coûte 370 475 $. Le titre annonce qu’une fois la maison terminée, elle comprendra des dressings spacieux, un bar et des plafonds voûtés en option. Rien d’extraordinaire ici. Mais ensuite j’ai continué à lire :

Tout comme Harriet Tubman, l’icône du courage et de la liberté américains, cette maison se démarque des autres. Le plan d’étage Harriett prêt à être construit avec son élévation distinctive comprend une cuisine « artistes » avec un bar entre la cuisine et la grande salle. La suite des propriétaires dispose d’un dressing spacieux et les plafonds voûtés en option dans la grande salle peuvent la faire vivre plus grande qu’elle ne l’est. Découvrez pourquoi ce plan a remporté le « Buyer’s Choice Award » lors du défilé des maisons.

Attends quoi? Grand Celte Rouge résume mes sentiments : “En quoi est-ce pire que tout ce que je pensais que cela pourrait être ?”. Anita est d’accord, déclarant simplement : « Le jour MLK !? ». Et Sara Paille » postule : « C’est pourquoi les agents immobiliers ne devraient pas être autorisés à s’écarter du lexique (« charmant » « bons os »). Vous leur donnez les roues, un peu de marge de créativité… ils conduisent le bus d’une falaise. Enfin, Maison Josué déclare: “Je ne suis pas sûr de ce qui est le plus audacieux, écrire cette description ou l’écrire pour une maison dans une banlieue d’ABQ.”

Il s’avère cependant que ce n’est pas l’agent immobilier qui a créé la folle liste Zillow : elle a été fournie par le constructeur de maisons, Abrazo Homes, basé au Nouveau-Mexique, qui construit de nouvelles constructions à Albuquerque et à Santa Fe. L’entreprise appartient aux cofondateurs Brian McCarthy et Mackenzie Bishop, qui se qualifient de « légers et frais » et « un peu peu orthodoxes ». Sur leur site Internet, ils fournissent des descriptions des 30 plans d’étage ils proposent, dont beaucoup portent le nom de femmes célèbres. Certains ont plus de sens, comme ceux qui portent le nom d’architectes comme Eileen Gray (“L’Eileen“) et Julia Morgan (“La Julia“). Mais d’autres sont presque aussi déroutants que “The Harriet”, voire aussi offensants. En voici d’autres que je ne comprends tout simplement pas :

“La Frida” : Tout comme Frida Kahlo, ce plan prêt à être construit est un portrait de la beauté, qui tire par hasard son nom du célèbre peintre mexicain autoportrait. La Frida est le tout premier plan original construit par Abrazo qui a été raffiné et perfectionné au fil des années.C’est une maison de plain-pied de 3 chambres et 2 salles de bain qui coche toutes les cases tout en conservant son prix abordable.

“La Jeanne” : Tout comme Jane Austen a utilisé le commentaire social dans ses romans, notre plan d’étage Jane emboîte le pas en promouvant un changement dans la façon dont la construction de maisons est réalisée ! Cet étage unique à concept ouvert est le rêve de tout artiste. Le centre de travail est une excellente « zone de dépôt » ” pour votre courrier et vos clés, et sert également d’espace de travail idéal. Le centre de travail peut également être une salle d’eau en option si vous le souhaitez. Ce plan comprend une douche surdimensionnée dans la suite des propriétaires, un buffet en option dans la salle à manger, un vaste patio couvert plus un garage tandem pouvant être converti en espace flex.

“La Séléna” : Connue pour avoir intégré la musique Tejano, Selena Quintanilla était petite mais puissante, notre plan d’étage Selena la représente exactement de cette façon. Le Selena est un plan prêt à être construit qui comprend un patio encastré, offrant le luxe de l’intimité tout en vous sirotez un café dans votre peignoir le matin.Cette maison de trois chambres offre un grand potentiel de vue depuis la grande salle, la cuisine et la suite du propriétaire.