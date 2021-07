La liste complète des nominés

Depuis plus d’un an, la télévision est une distraction bienvenue pour ceux qui sont coincés à la maison pendant la pandémie. Mardi, l’Académie des arts et des sciences de la télévision a récompensé les émissions qui ont diverti les masses, ainsi que leurs créateurs et stars.

HBO et HBO Max ont mené ensemble le peloton avec un total de 130 nominations pour la cérémonie de cette année. Netflix avait le deuxième rang avec 129 et le nouveau venu Disney+ le troisième avec 71.

« The Crown » de Netflix et « The Mandalorian » de Disney+ étaient à égalité pour le plus grand nombre de nominations mardi avec 24. « WandaVision » de Marvel, une autre série Disney+, en comptait 23.

« La télévision a fourni une bouée de sauvetage à tant de personnes dans le monde cette année, offrant une source constante de divertissement, d’informations et d’inspiration pendant certains de nos jours les plus difficiles », a déclaré Frank Scherma, président-directeur général de la Television Academy.

« Nous sommes ravis d’honorer la diversité de la narration à la télévision aujourd’hui en reconnaissant des artistes, des programmes, des producteurs, des réalisateurs et des artisans talentueux de notre industrie et en célébrant leur engagement envers ce média extraordinaire », a-t-il déclaré.

Mardi, le duo père-fille Ron Cephas Jones (« This is Us ») et Jasmine Cephas Jones (« Blindspotting ») ont dévoilé les nominés pour la 73e édition des Emmy Awards.

La cérémonie de l’année dernière a été fortement impactée par la pandémie de coronavirus, ce qui a rendu difficile le rassemblement des nominés. Jimmy Kimmel et l’équipe d’ABC ont été obligés de faire preuve de créativité dans la façon dont ils ont annoncé les gagnants et distribué les récompenses.

Cette année, CBS est l’hôte de l’événement annuel. Il a fait appel à Cedric the Entertainer pour animer le spectacle en direct, qui aura lieu au Microsoft Theater le 19 septembre. Le public limité comprendra tous les nominés et leurs invités personnels.

Les Primetime Emmy Awards comprendront 26 catégories différentes allant des prix d’acteur et d’écriture aux prix pour différents types de programmes – comédies, drames et talk-shows, entre autres. Les émissions sont éligibles pour la cérémonie de cette année si elles sont sorties entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.

Les Creative Arts Emmys, qui récompensent les réalisations techniques, ne sont pas inclus dans le programme. Ces prix sont décernés aux directeurs de la photographie, aux directeurs de casting et aux monteurs son, entre autres. L’événement sera diffusé le 18 septembre.

Voici la liste complète des principaux nominés aux Emmy Awards pour la cérémonie aux heures de grande écoute :

Série de discussions sur les variétés exceptionnelles

« Conan » (SCT)

« Le spectacle quotidien avec Trevor Noah » (Comedy Central)

« Jimmy Kimmel en direct ! » (ABC)

« La semaine dernière ce soir avec John Oliver » (HBO)

« Le Late Show avec Stephen Colbert » (CBS)

Série de compétition exceptionnelle

« La course incroyable » (CBS)

« J’y suis arrivé! » (Netflix)

« La course de dragsters de RuPaul » (VH1)

« Top Chef » (Bravo)

« La Voix » (NBC)

Actrice principale, Comédie

Aidy Bryant, « Shriller »

Kaley Cuoco, « L’hôtesse de l’air »

Allison Janney, « Maman »

Tracee Ellis Ross, « Black-ish »

Jean Smart, « Hacks »

Acteur principal, Comédie

Anthony Anderson, « Noir-ish »

Michael Douglas, « La méthode Kominsky »

William H. Macy, « Shameless »

Jason Sudeikis, « Ted Lasso »

Kenan Thompson, « Kenan »

Séries comiques

« Noir-ish » (ABC)

« Cobra Kai » (Netflix)

« Emilie à Paris » (Netflix)

« Hacks » (HBO Max)

« L’hôtesse de l’air » (HBO Max)

« La méthode Kominsky » (Netflix)

« Pen15 » (Hulu)

« Ted Lasso » (Apple TV+)

Acteur principal, série limitée, film ou anthologie

Paul Bettany, « WandaVision »

Hugh Grant, « La défaite »

Ewan McGregor, « Halston »

Lin-Manuel Miranda, « Hamilton »

Leslie Odom, Jr., « Hamilton »

Actrice principale, série limitée, film ou anthologie

Michaela Coel, « Je peux te détruire »

Cynthia Erivo, « Génie : Aretha »

Elizabeth Olsen, « WandaVision »

Anya Taylor-Joy, « Le Gambit de la Reine »

Kate Winslet, « Jument d’Easttown »

Série limitée exceptionnelle

« Je peux te détruire » (HBO)

« Jument d’Easttown » (HBO)

« Le Gambit de la Reine » (Netflix)

« Le chemin de fer clandestin » (Amazon Prime)

« WandaVision » (Disney+)

Actrice principale, Drame

Uzo Aduba, « En traitement »

Olivia Colman, « La Couronne »

Emma Corrin, « La Couronne »

Elisabeth Moss, « Le conte de la servante »

Mj Rodriguez, « Pose »

Jurnee Smollett, « Pays de l’amour »

Acteur principal, Drame

Sterling K. Brown, « C’est nous »

Jonathan Majors, « Pays de l’amour »

Josh O’Connor, « La Couronne »

Rege-Jean Page, « Bridgerton »

Billy Porter, « Pose »

Matthew Rhys, « Perry Mason »

Série dramatique

« Les garçons » (Amazon)

« Bridgerton » (Netflix)

« La Couronne » (Netflix)

« Le conte de la servante » (Hulu)

« Pays Lovecraft » (HBO)

« Le Mandalorien » (Disney+)

« Poser » (FX)

« C’est nous » (NBC)

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est le distributeur de « This is Us », « Girls5eva » et « Rutherford Falls ».