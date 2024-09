La liste complète des jeux améliorés PS5 Pro révélée, y compris les titres à venir

La PS5 Pro n’est connue que depuis plus de 16 jours, et aujourd’hui, tous les jeux qui seront mis à niveau sur la console ont été révélés.

L’existence de la PS5 Pro a été révélée il y a 17 jours dans une bande-annonce de Mark Cerny, mettant en avant la puissance de la console par rapport aux modèles Slim et de base. Il convient également de noter que les précommandes de la console sont déjà épuisées. Cependant, les fans étaient impatients de découvrir combien de jeux recevront la nouvelle couche de peinture brillante promise dans la bande-annonce.

Hier, les fans ont lancé une discussion sur Reddit pour parler des jeux qui recevront des mises à jour de Sony lors du lancement de la PS5 Pro. La liste s’est étendue à 54 titres, dont certains n’ont même pas encore été lancés, comme Dynasty Warriors : Origines et Jeux Insomniaques’ Carcajou.

Titres mis à niveau PS5 Pro jusqu’à présent

Alan réveil 2

Les ombres d’Assassin’s Creed

Le protocole Callisto

L’équipage Motorfest

Les âmes des démons

Dragon Age : Le Garde-Voile

Le dogme du dragon 2

Dynasty Warriors : Origines

Football universitaire EA Sports 25

EA Sports FC25

Empire des fourmis

Enrôlé

F1 24

Renaissance de Final Fantasy VII

Le premier descendant

Fortnite

Gran Turismo 7

L’héritage de Poudlard

Horizon Zéro Aube Remasterisé

Horizon Interdit Ouest

Le dernier d’entre nous, partie I

Le dernier d’entre nous, partie II remasterisé

Mensonges de P

Comme un dragon : Pirate Yakuza à Hawaï

Madden NFL25

Rivaux Marvel

Metal Gear Solid Delta : Mangeur de serpents

Combat mortel 1

Mon petit univers

Naraka : Pointe de lame

No Man’s Skoui

Esprits du baseball professionnel 2024-2025

Ratchet & Clank : Faille à part

Expurgé

Résident Mal 4

Village maléfique résident

Récupération

L’avènement des Ronin

Spider-Man remasterisé

Spider-Man Miles Morales

Spider-Man 2

Colonne vertébrale : C’est Gun Fu

Survivant Jedi de Star Wars

Hors-la-loi de Star Wars

Lame stellaire

Essai routier illimité : Couronne solaire

Tours d’Aghasba

Jusqu’à l’aube

Warframe

Tonnerre de guerre

Carcajou

World of Warships : Légendes

Certaines exclusions existent, comme le finaliste GOTY de Sony en 2023, Dieu de la guerre Ragnarokmais les fans ont noté que cette liste pourrait être incomplète. La liste a été élaborée en vérifiant le PS Store sur la console et en recherchant la nouvelle étiquette « PS5 Pro Enhanced » sur chaque page de titre. Le plus grand GPU de la PlayStation 5 Pro par rapport à ses prédécesseurs (la PS5 et la PS5 Slim), l’accent mis sur le traçage de rayons avancé pour obtenir l’image la plus claire possible et une mise à l’échelle pilotée par l’IA pour améliorer les graphiques pixellisés peuvent être ajoutés aux jeux lors de la sortie de la console. Le 7 novembre, y compris les titres n’ayant pas encore reçu le label.