La liste complète des honneurs de démission de Boris Johnson

Le palmarès de la démission de Boris Johnson a finalement été confirmé par le gouvernement, après des mois de querelles.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des gongs remis aux personnes favorisées par le Premier ministre.

Pairies

M Shaun Stephen Bailey

Membre conservateur actuel de l’Assemblée de Londres

M Benjamin Gascogne

Ancien secrétaire politique et chef de cabinet adjoint de l’ancien Premier ministre Rt Hon Boris Johnson MP

M Benjamin HOUCHEN

Maire actuel de Tees Valley

M. Ross John Kempsell

Directeur politique du Parti conservateur et directeur du département de recherche conservateur

Mlle Charlotte Katherine Tranter Owen

Ancien conseiller spécial de l’ancien Premier ministre Rt Hon Boris Johnson MP

M. Kulveer Singh Ranger

Ancien directeur des transports du très honorable Boris Johnson, député alors maire de Londres, et conseiller spécial du gouvernement britannique sur la stratégie numérique

M Daniel Robert Rosenfield

Ancien chef de cabinet de Downing Street pour l’ancien Premier ministre Rt Hon Boris Johnson MP

Ordre des Compagnons d’Honneur

Membres de l’Ordre des Compagnons d’Honneur

Sir William Nigel Paul Cash

Président du Comité d’examen européen. Pour le service politique et public.

Ordre de l’Empire britannique

Dames Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique

Andrea Marie Jenkyns MP

Ancien whip adjoint et ministre des compétences. Pour le service politique et public

La très honorable Amanda Anne Milling MP

Ancien ministre sans portefeuille. Pour le service politique et public.

Le très honorable Priti Patel MP

Ancien ministre de l’Intérieur. Pour le service politique et public.

Anne Sindall

Assistant personnel du député Rt Hon Boris Johnson. Pour le service politique et public.

Michelle Williams-Walker

Ancien conseiller spécial et chef des opérations du Premier ministre. Pour le service politique et public.

Chevaliers Bachelor Chevalerie

Le très honorable député Conor Burns

Ancien ministre d’État au Bureau d’Irlande du Nord. Pour le service politique et public.

Le très honorable Simon Richard Clarke député

Ancien Secrétaire d’État au Nivellement, au Logement et aux Collectivités et Secrétaire en chef au Trésor. Pour le service politique et public.

Benjamin Guillaume Elliot

Ancien coprésident du Parti conservateur. Pour le service politique et public.

Michael Louis David Fabricant député

Député conservateur de Lichfield. Pour le service politique et public.

Guillaume John Lewis

Conseiller politique du député Rt Hon Boris Johnson. Pour le service politique et public.

Le très honorable Jacob William Rees-Mogg, député

Ancien ministre d’État chargé des opportunités du Brexit et de l’efficacité gouvernementale. Pour le service politique et public.

Ordre du Bain

Compagnon du bain

Martin Alexander Baillie Reynolds

Ancien chef de cabinet du Premier ministre. Pour la fonction publique.

Ordre de l’Empire britannique

Commandeurs de l’Ordre de l’Empire britannique

Guto Harri

Ancien directeur des communications à Downing Street et à l’hôtel de ville de Londres. Pour le service politique et public.

Rosemary Bate-Williams

Ancien attaché de presse du Premier ministre. Pour le service politique et public.

David-Joseph Blair

Ancien rédacteur de discours pour les affaires étrangères du Premier ministre et ancien correspondant en chef pour le Daily Telegraph. Pour la fonction publique.

Colin Cromarty Bloom

Ancien conseiller en engagement religieux auprès du Premier ministre. Pour le service politique et public.

Henri Charles Rixar Cuisinier

Ancien conseiller spécial du Premier ministre. Pour le service politique et public.

Jack Doyle

Ancien directeur des communications de Downing Street. Pour le service politique et public.

Roisha Maria Hughes

Ancien secrétaire privé principal du maire de Londres. Pour la fonction publique.

Ray Arthur Lewis

Ancien adjoint au maire de Londres. Pour le service politique et public.

Ordre de l’Empire britannique

Officiers de l’Ordre de l’Empire britannique

David Bruno John Canzini

Ancien conseiller politique du Premier ministre. Pour le service politique et public.

Samantha Helen Cohen CVO

Ancien directeur du Cabinet du Premier ministre. Pour le service politique et public.

Alexandre Karczewski Crowley

Ancien conseiller politique du Premier ministre. Pour le service politique et public.

Rebecca Rose Haggar Kaikitis

Conseiller, London Borough of Hillingdon. Pour le service politique et public.

Samantha Géraldine Harrison

Ancien secrétaire permanent par intérim et chef de l’exploitation du Cabinet du Premier ministre. Pour la fonction publique.

Benjamin Robert Mallet

Ancien directeur de la stratégie pour les élections générales et directeur de la campagne de Londres. Pour le service politique et public.

Robert MarkRaymond Oxley

Ancien attaché de presse à Downing Street. Pour le service politique et public.

Daniel James Ritterband

Ancien chef de campagne du maire de Londres. Pour le service politique et public.

Sarah Elizabeth Rebecca Vaughan-Brown

Ancien conseiller personnel de Carrie Johnson. Pour le service politique et public.

Dr William Gerald Winter War

Vice-président principal, Stratégie de santé mondiale chez BioNTech, ancien conseiller spécial principal du Premier ministre pour la santé, l’aide sociale et les sciences de la vie. Pour le service politique et public.

Catherine Grace Rostron OBE

Adjoint parlementaire principal et conseiller spécial du député Rt Hon Boris Johnson. Pour le service politique et public.

Ordre de l’Empire britannique

Membres de l’Ordre de l’Empire britannique

Kelly Jo Dodge

Coiffeur parlementaire de longue date. Pour le service parlementaire.

Andrea Labourne

Ancien secrétaire parlementaire du député Rt Hon Boris Johnson. Pour le service politique et public.

Richard Jean Marc

Adjoint parlementaire principal du très honorable Boris Johnson, député. Pour le service politique et public.

Grégory Alexandre Munro

Assistant principal et conseiller du député Rt Hon Boris Johnson. Pour le service politique et public.

Alexandre Joseph Bryan Simpson

Ancien secrétaire parlementaire et de circonscription du député Rt Hon Boris Johnson. Pour le service politique et public.

Lynda Teresa Summers

Ancien arrondissement londonien de Hillingdon. Pour la fonction publique.