La liste complète des grèves menaçant vos vacances d’été révélée – des débrayages de l’aéroport aux perturbations ferroviaires

Les BRITS sont confrontés à des perturbations majeures de leurs vacances d’été, car des grèves dans divers secteurs sont prévues pour juillet et août.

Les différends sur les salaires et les conditions de travail signifient que le personnel des hôpitaux, des aéroports, des chemins de fer et même des usines de collations quitteront leur travail.

Une vague de grèves devrait faire des ravages parmi les vacanciers en juillet et août Crédit : Getty

La semaine dernière, Rishi Sunak a averti les syndicats représentant les travailleurs du secteur public qu’il n’y aurait plus de négociations avec les ministres sur les salaires.

Cela est venu alors que le Trésor acceptait des augmentations de salaire de 5% et plus pour le personnel militaire, les flics, les enseignants et le personnel du NHS.

Les augmentations ont été recommandées par l’organisme indépendant d’examen des salaires et seront payées par le biais de budgets de « redéfinition des priorités », parallèlement à une augmentation considérable de la surtaxe NHS que les migrants légaux paient lorsqu’ils déménagent au Royaume-Uni.

Alors que les syndicats de l’éducation ont accepté l’accord, d’autres restent insatisfaits.

Et dans le secteur privé, il y a aussi de la frustration.

Voici une liste complète des grèves prévues pour les mois d’été.

Aéroports

Plus de 1 000 travailleurs de l’aéroport de Gatwick, y compris les bagagistes et le personnel d’enregistrement, devraient quitter plus tard ce mois-ci, risquant le chaos pour les vacanciers heureux.

Une première grève aura lieu pendant quatre jours commençant le vendredi 28 juillet et se terminant le mardi 1er août.

Ensuite, quatre jours supplémentaires de débrayages auront lieu du vendredi 4 août au mardi 8 août.

Le syndicat Unite, qui a appelé à la grève, a déclaré que les vacanciers devaient s’attendre à des annulations, des retards et des perturbations de vols « inévitables ».

Le site Web d’analyse Cirium a déclaré que jusqu’à 4 410 vols devaient quitter l’aéroport de Gatwick pendant la grève, soit 840 000 passagers.

Les personnes impliquées dans le différend sont employées par ASC, Menzies Aviation, GGS et DHL Services, qui effectuent des opérations externalisées pour les compagnies aériennes, notamment l’assistance au sol, la gestion des bagages, l’agent de piste, les répartiteurs et l’enregistrement.

Unite a déclaré qu’elle était en négociation avec les quatre entreprises depuis janvier, mais a affirmé qu’elles n’avaient pas fait d’offres qui répondent aux attentes des travailleurs.

Rail

Les syndicats des chemins de fer sont en désaccord avec les ministres sur les salaires et les conditions depuis des mois.

Plusieurs offres ont été faites par le Rail Delivery Group, qui gère les chemins de fer, au nom du gouvernement.

Mais ils ont été rejetés par les chefs syndicaux qui veulent désespérément des hausses anti-inflationnistes.

La prochaine série de grèves ferroviaires nationales devrait coïncider avec les quatrième et cinquième tests Ashes qui auront lieu les jeudi 20 juillet, samedi 22 juillet et samedi 29 juillet.

Le patron de RMT, Mick Lynch, a déclaré qu’environ 20 000 cheminots, y compris le personnel et les gestionnaires de la gare, participeront.

Le dimanche 23 juillet, le RMT lancera également une grève de six jours dans le métro de Londres.

Cela devrait se terminer le vendredi 28 juillet.

D’autres actions revendicatives auront également lieu du lundi 31 juillet au samedi 5 août, lorsque les membres du syndicat ASLEF refuseront de faire des heures supplémentaires.

Les membres du RMT feront grève sur les lignes suivantes :

Avanti côte ouest

C2C

Chemins de fer de Chiltern

Cross-country

Chemin de fer des East Midlands

GTR (comprend Southern, Thameslink, Great Northern et Gatwick Express)

Grand chemin de fer de l’Ouest

Greater Anglia (comprend Stansted Express)

LNER

Trains du Nord

Sud-est

Chemin de fer du sud-ouest

TransPennine Express

Trains des Midlands de l’Ouest

GTR exploite Southern, Thameslink, Great Northern et Gatwick Express.

L’action de l’ASLEF concernera les entreprises suivantes :

Avanti côte ouest

Chemins de fer de Chiltern

Cross-country

Chemin de fer des East Midlands

Grande Anglie

GWR

GTR Great Northern Thameslink

Ligne d’île

LNER

Trains du Nord

Sud-est

Du sud

Express Gatwick

Ligne principale du chemin de fer du sud-ouest

Chauffeurs de dépôt SWR

TransPennine Express

Trains des Midlands de l’Ouest

NHS

Les médecins représentés par la British Medical Association (BMA) ont rejeté avec véhémence une offre d’augmentation de salaire de 6% du gouvernement.

Ils disent qu’en termes réels, les salaires ont été réduits de plus de 30 % et ils exigent au moins une augmentation qui réponde à l’inflation.

Les jeunes médecins participent actuellement à leur quatrième des cinq jours de grève.

Le jeudi 20 juillet, une nouvelle série de débrayages commencera, mais cette fois ses médecins consultants passeront à l’action.

Les médecins-chefs quitteront le travail pendant deux jours.

La BMA insiste sur le fait que des dérogations ont été faites pour garantir qu’il y a une couverture là où la vie et l’intégrité physique sont en jeu.

Collations

Les Britanniques amateurs de collations pourraient voir l’approvisionnement de leurs noix préférées menacé par une grève.

Les travailleurs en colère de KP Snacks sont sur le point de tenir un vote aujourd’hui sur les outils d’abattage, ce qui retarderait l’approvisionnement des pubs et des supermarchés.

Le personnel est fou que la société ait réalisé un bénéfice de 54 millions de livres sterling l’année dernière, ce qui représente une augmentation massive de 275% au cours des cinq dernières années.

L’offre actuelle sur la table est une augmentation de 6% à payer, plus un paiement unique de 1 000 £.

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a déclaré : « KP Snacks a augmenté ses bénéfices de 275 % depuis 2018. Cette année, les travailleurs n’accepteront pas d’être payés comme des cacahuètes.

« Exclure les travailleurs les moins bien payés des négociations salariales, c’est la cupidité des entreprises en action. Surtout lorsque KP Snacks a réalisé un bénéfice de 54 millions de livres sterling. Les travailleurs ont le soutien indéfectible d’Unite.