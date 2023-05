La lire turque tombe à un niveau presque record avec la réélection d’Erdogan

La politique monétaire de la Turquie met l’accent sur la poursuite de la croissance et de la concurrence à l’exportation plutôt que sur la maîtrise de l’inflation, et Erdogan approuve l’opinion non conventionnelle selon laquelle l’augmentation des taux d’intérêt augmente l’inflation.

La bourse d’Istanbul devrait ouvrir à 7 heures du matin, heure de Londres.

« Les perspectives économiques et de marché sont très sombres pour la Turquie », a ajouté McKenna.

Il a noté que la « seule doublure argentée » dans tout le scénario pourrait être la capacité de la banque centrale turque à sécuriser des lignes d’échange de réserves de change avec des pays du Moyen-Orient et de la Chine.

« S’ils peuvent continuer à tirer sur ces lignes et éventuellement étendre et améliorer ces lignes de monnaie de réserve, il y a peut-être un certain soutien dans l’intervention de la banque centrale sur les changes », a-t-il ajouté.