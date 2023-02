La lingerie en dentelle bleue transparente de Jennifer Lopez en vidéo: Regardez – Hollywood Life

Voir la galerie





Ce n’est pas un secret que Jennifer Lopez a une silhouette incroyable et elle l’a prouvé dans une nouvelle vidéo Instagram où elle a posé uniquement en lingerie. La femme de 53 ans a joué dans une nouvelle campagne Intimissimi où elle portait un soutien-gorge en dentelle bleue transparente avec une paire de sous-vêtements assortis.

JLo a posté la vidéo avec la légende, “Amore #ValentinesDay est à seulement 4 jours … @IntimissimiOfficial #SneakPeek.” Dans la vidéo, elle portait le soutien-gorge balconnet Intimissimi Steal the Show, qui se vend 69 $. Le soutien-gorge transparent comportait des bretelles sur le cou et une découpe en trou de serrure juste sous sa poitrine avec des détails dorés.

Elle a stylisé le soutien-gorge avec une paire de culottes brésiliennes Intimissimi Steal the Show High Rise assorties, qui ne coûtent que 15 $. Les sous-vêtements comportaient des bretelles entrecroisées à la taille tandis que tout le bas était en maille transparente. Elle a complété son look avec un collier Logan Hollowell Queen Water Drop Moonstone avec des diamants saupoudrés et une robe blanche en soie drapée sur ses bras. Quant à son glam, JLo avait ses cheveux bruns en vagues lâches et volumineuses tout en se séparant au milieu. Un smokey eye super sensuel et sombre et une lèvre nue ont lié son look.

JLo a joué dans une multitude de campagnes ces derniers temps et chacune est plus sexy que la suivante. En plus de cette campagne de lingerie, elle vient de faire ses débuts dans une nouvelle campagne printemps Coach où elle a porté un short court en cuir avec une petite bralette et un pull surdimensionné.

Sur les photos, JLo portait une bralette noire à bretelles spaghetti avec un décolleté plongeant qui révélait un décolleté ample. Elle a stylisé le haut avec une paire de shorts en cuir noir taille haute, un gros pull en tricot crème surdimensionné avec des détails bleus et une paire de sandales Coach Kellie en cuir ivoire. Quant à son glam, JLo avait ses cheveux bruns en vagues tandis qu’une frange frontale volumineuse couvrait son front.

