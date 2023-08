La lingerie en dentelle bleue de Jennifer Lopez : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jennifer Lopez vient d’avoir 54 ans le 24 juillet et elle était plus belle que jamais lorsqu’elle a montré son incroyable silhouette dans un ensemble de lingerie en dentelle bleue sur Instagram. JLo a exposé ses abdominaux toniques dans le soutien-gorge et les sous-vêtements avec une robe soyeuse sur le dessus.

Sur les photos, JLo portait un kimono en satin de viscose Intimissimi Sweet Escape imprimé cachemire bleu avec un soutien-gorge balconnet Intimissimi Sweet Escape Sofia plongeant en dessous. Elle a associé le soutien-gorge push-up à une paire de culottes brésiliennes Intimissimi Sweet Escape assorties et transparentes et à une paire de pantoufles Femme Azucar.

JLo est ambassadrice d’Intimissimi depuis un certain temps maintenant et ses photos dans la marque de lingerie ne cessent de devenir plus sexy. Mis à part ce look, un autre de nos favoris était son soutien-gorge rose plongeant avec des détails en dentelle blanche. Le soutien-gorge à armatures décolleté a révélé un décolleté ample et elle l’a coiffé d’une culotte assortie rose et doublée de dentelle avec une robe rose soyeuse sur le dessus. Mis à part cet ensemble rose, JLo a porté le même ensemble en orange vif avec une paire de pyjamas en soie blanche et à nouveau en bleu avec une robe de chambre en soie bleue assortie.

Elle a également posté une superbe vidéo sur son Instagram, portant un soutien-gorge en dentelle bleue transparente avec une paire de sous-vêtements assortis de la marque. Dans la vidéo, elle portait le soutien-gorge balconnet Intimissimi Steal the Show, qui se vend 69 $. Le soutien-gorge transparent comportait des bretelles sur le cou et une découpe en trou de serrure juste sous sa poitrine avec des détails dorés.

JLo a adoré travailler avec la marque : « Quand j’ai découvert Intimissimi, j’ai été immédiatement attirée par leurs soies précieuses, leurs dentelles romantiques, leurs belles coupes, leurs coupes flatteuses et leurs motifs complexes. Je suis fière d’être une femme Intimissimi et honorée qu’ils me considèrent comme quelqu’un qui imite leurs propres qualités de confiance, de dynamisme et de force.

