La lingerie de Rihanna dans Savage x Fenty Show Vol. 4 : Photos – La vie hollywoodienne

Crédit image : Amazon Studios

Rihanna fait toujours une déclaration, peu importe où elle se trouve et c’est exactement ce qu’elle a fait à son Savage X Fenty Vol. 4 spectacle. La femme de 34 ans a ouvert son défilé de mode très attendu en portant un look de lingerie sexy avec un soutien-gorge en dentelle noire plongeant avec un corset bleu et des collants transparents.

Rihanna a lancé le spectacle en dansant de manière sexy pour la caméra tout en portant le soutien-gorge, le corset, les sous-vêtements noirs, les talons et les collants noirs transparents. Sur un côté de son soutien-gorge se trouvait une fleur rose vif tandis qu’une paire de boucles d’oreilles en diamant pendantes, des gants noirs transparents jusqu’aux coudes et un manteau de fourrure drapé sur ses épaules complétaient sa tenue.

Quant à son glam, les cheveux de Rihanna étaient en boucles super volumineuses et poofy et séparés sur le côté tandis qu’un smokey eye jaune métallique avec une épaisse doublure noire recouvrait ses yeux et elle a noué son regard avec une lèvre en bronze métallique qui était bordée d’une lèvre épaisse doublure.

À notre grande consternation, Rihanna n’a fait qu’une seule apparition dans la série, mais sa tenue d’ouverture était si sexy qu’elle était parfaite. L’ensemble du spectacle était rempli de magnifiques tenues de lingerie et d’invités surprises. De Johnny Depp à Cara Delevingne, Taraji P. Hensonet plus encore – le spectacle n’a pas déçu.

Le Savage X Fenty Vol. 4 sera diffusé exclusivement sur Prime Video dans plus de 240 pays à travers le monde à partir du 9 novembre, et tous du sauvage X Fenty semble porté tout au long du spectacle sera disponible pour magasiner dans Boutique de mode Amazon et à Sauvage X Fenty le 9 novembre.