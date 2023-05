La limite de la dette américaine alimente à nouveau les craintes à travers le monde. Pourquoi ne pas simplement jeter la chose?

Alors que le gouvernement américain attise les craintes économiques mondiales alors qu’il fait face à une nouvelle impasse sur le relèvement du plafond de la dette, certains analystes économiques et législateurs proposent une solution relativement simple pour résoudre définitivement ce problème :

Débarrassez-vous simplement de la chose.

« Je ne pense pas qu’il y ait plus de raison d’exister », a déclaré Douglas Holtz-Eakin, ancien directeur du Congressional Budget Office, qui est l’actuel président du groupe de réflexion de droite American Action Forum.

Le plus gros problème avec le plafond, ont déclaré Holtz-Eakin et d’autres observateurs, est qu’il est devenu tellement politisé, et une monnaie d’échange politique dangereuse qui tient l’économie en otage afin d’extraire des revendications politiques.

« Le Congrès est de plus en plus disposé à courir avec des ciseaux à ce sujet », a déclaré Laura Blessing, chercheuse principale au Government Affairs Institute de l’Université de Georgetown. « Le meilleur scénario, abolir la chose. »

Une poignée de législateurs démocrates tentent de le faire et ont coparrainé la réintroduction d’une législation appelant à l’abrogation du plafond de la dette nationale.

« Nous devrions supprimer le plafond de la dette. Il n’y a pas d’autre fonction que de laisser les preneurs d’otages exercer leur métier », a déclaré mardi la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren à CBC News.

Le sénateur de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, président de la commission sénatoriale du budget, a déclaré mardi dans un communiqué que la menace de défaut de paiement « met un point très fin sur la nécessité de se débarrasser de ce mécanisme arbitraire qui n’offre aucun avantage mais qui comporte le pouvoir de infliger de sérieux dégâts. »

Le président américain Joe Biden rencontre le président de la Chambre Kevin McCarthy, au centre gauche, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, à droite, et le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, à gauche, pour discuter de la limite d’endettement dans le bureau ovale de la Maison Blanche mardi. (Evan Vucci/Associated Press)

Les États-Unis sont principalement une valeur aberrante

Actuellement, le président américain Joe Biden soutient l’augmentation de la limite d’emprunt légale de 31,4 billions de dollars du gouvernement. Mais le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, et d’autres législateurs du GOP veulent un accord garantissant des billions de dollars de réductions de dépenses avant de signer pour augmenter le plafond de la dette.

Mardi, les dirigeants du Congrès des deux partis ont rencontré Biden pour aborder la question, mais peu de progrès ont été réalisés.

Le plafond de la dette est la limite d’emprunt du gouvernement qui ne peut être relevée qu’avec l’autorisation du Congrès. Selon le département du Trésor américain, cet argent est nécessaire pour que le gouvernement respecte ses obligations légales existantes, notamment les prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, les salaires militaires, les intérêts sur la dette nationale, les remboursements d’impôts et autres paiements.

REGARDER | Biden veut lever le plafond de la dette :

Biden demande la levée du plafond de la dette Le président américain Joe Biden a utilisé l’état de l’union pour appeler le Congrès américain à lever le plafond de la dette, appelant les républicains à vouloir « prendre l’économie en otage », suscitant des moqueries et des chahuts en retour.

Les États-Unis sont surtout une exception lorsqu’il s’agit de fixer de tels plafonds d’endettement. Le Danemark fixe également un plafond d’endettement, mais comme l’a noté Mrugank Bhusari, directeur adjoint du Centre de géoéconomie de l’Atlantic Council, le gouvernement danois fixe le plafond si haut qu’il ne sera pas franchi, « n’en faisant rien de plus qu’une formalité ».

Quelques autres pays, dont l’Union européenne, ont un plafond d’endettement fixé en pourcentage du PIB (60 % dans le cas de l’UE). Mais Bhusari note que, contrairement à ces autres pays, les États-Unis sont « uniques dans leur incapacité à trouver des solutions de contournement ».

Le 19 janvier, le gouvernement fédéral américain a en fait atteint sa limite sur le montant d’argent qu’il était autorisé à emprunter : 31,4 billions de dollars. Cela a incité le département du Trésor américain à utiliser ce qu’il a décrit comme des « mesures extraordinaires » pour éviter un défaut – ces mesures comprenaient des modifications d’urgence de certains comptes publics.

Mais dans une récente lettre à McCarthy, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que ces mesures pourraient prendre fin dès le 1er juin, ce qui signifie que les États-Unis, à ce moment-là, manqueraient à leurs obligations.

De nombreux économistes ont prévu des conséquences économiques désastreuses à la suite d’un défaut, qui pourraient inclure une dégradation de la cote de crédit, un impact sur les emprunts, un impact négatif sur le dollar et des ravages potentiels sur les marchés financiers, avec des pertes d’emplois par milliers, voire des millions. – et tout cela menant à une récession.

‘Fait exactement le contraire’

Holtz-Eakin a déclaré que jusqu’aux environs de la Première Guerre mondiale, le Congrès voterait sur chaque question de la dette, ce qui était difficile à gérer lorsqu’il tentait de financer une guerre.

Ils ont décrété une limite d’endettement afin que le département du Trésor puisse emprunter quand il en avait besoin, juste en dessous de la limite. Et lorsque cette limite devait être relevée, le département pouvait consulter le Congrès, a-t-il déclaré.

« Ironiquement, c’était censé faciliter la vie du Trésor. Et maintenant, c’est exactement le contraire. »

Pendant des décennies, le vote pour relever le plafond de la dette s’est généralement déroulé sans incident. Mais en 2011, cela a changé, car la Chambre, sous contrôle républicain et influencée par le Tea Party, s’est engagée à voter sur chaque dollar dépensé, a déclaré Holtz-Eakin.

« Les républicains ont dit: » Nous allons voter chaque centime « , ce qui signifie qu’ils avaient maintenant les votes pour l’augmentation du plafond de la dette. Presque aucun d’entre eux ne voulait le faire », a déclaré Holtz-Eakin. « Ensuite, cette partisanerie a lentement commencé à infecter le Sénat également. Et maintenant, nous en sommes à une position où c’est devenu cette véritable patate chaude politique. »

Ceux qui soutiennent le maintien de la limite d’endettement diront que cela oblige le Congrès à « se regarder périodiquement dans le miroir et à dire » nous dépensons trop, agissons ensemble « », a déclaré Hotlz-Eakin.

« Mais je ne crois tout simplement pas que les preuves suggèrent que ce soit vrai. »

« Nous ne devrions pas prendre l’économie américaine en otage »

Historiquement, le plafond de la dette n’a pas été un outil de restriction budgétaire, a déclaré Blessing. Cela a peut-être eu un certain impact sur les marges, mais certainement rien de significatif, a-t-elle déclaré.

« Si vous voulez parler de restriction budgétaire significative de nature transformatrice, je ne peux pas imaginer un coup de pouce, un outil statutaire et / ou procédural qui soit plus mal adapté à ce type d’exercice de grande envergure et nécessitant une expertise que la dette plafond. »

Au lieu de cela, a déclaré Louise Sheiner, directrice des politiques du Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy à la Brookings Institution, le plafond de la dette est utilisé comme une menace politique.

« Nous ne devrions pas prendre en otage l’économie américaine et nous ne devrions pas prendre en otage la crédibilité du gouvernement américain comme cela », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas un bon moyen d’obtenir un effet de levier politique. »

Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, a déclaré que les mesures visant à éviter les défauts de paiement pourraient prendre fin dès le 1er juin. Ici, elle prend la parole lors d’une réunion du Conseil de surveillance de la stabilité financière au département du Trésor à Washington le 16 décembre 2022. (Ting Shen/Bloomberg)

Bien qu’une poignée de législateurs démocrates puissent faire pression pour supprimer le plafond, Blessing a déclaré qu’elle n’était pas optimiste qu’il passerait. Biden lui-même, l’année dernière, a déclaré que l’idée de supprimer le plafond de la dette serait « irresponsable ».

« Cela n’a pas suffisamment retenu l’attention des acteurs politiques des deux partis aux États-Unis », a déclaré Blessing. « [And] de manière réaliste, nous voyons un certain nombre de politiciens qui se considèrent comme des faucons fiscaux. »

Quelles sont les alternatives ?

Bien que l’abolition du plafond de la dette ne soit peut-être pas envisageable, d’autres alternatives ont été suggérées pour le contourner.

En 2011, lors d’une impasse sur le plafond de la dette, le chef de la minorité sénatoriale de l’époque, Mitch McConnell, a proposé un plan qui permettrait au président de l’époque, Barack Obama, d’augmenter le plafond de la dette. Cela mettrait le fardeau sur le président et lui permettrait de passer, tant que les deux tiers du Congrès n’adopteraient pas une résolution rejetant la demande du président.

Les responsables de la Maison Blanche auraient également examiné une clause du 14e amendement qui permettrait potentiellement au président d’augmenter la limite, arguant qu’il serait inconstitutionnel pour les États-Unis de ne pas respecter leurs obligations de paiement.

Enfin, il y a la pièce de mille milliards de dollars. L’idée ici est que la Monnaie américaine pourrait créer des pièces d’un billion de dollars, les déposer à la Réserve fédérale et que le gouvernement pourrait payer ses dettes avec ces fonds.

Mais de nombreux experts ont des problèmes avec ces autres moyens de réduire le problème du plafond de la dette.

« Je pense qu’ils sont fantaisistes », a déclaré Holtz-Eakin « Mais je pense qu’ils se heurtent également au problème de fond suivant, et c’est ils seront perçus comme des Hail Mary de désespoir par les acteurs des marchés financiers, les agences de notation, et ils porteront atteinte au crédit futur des États-Unis. »