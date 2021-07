La limitation de vitesse sera réduite à celle d’un chariot à cheval dans presque TOUTES les rues de Paris afin de rendre la ville plus verte

La nouvelle limitation de vitesse sera imposée dans presque toutes les rues de la ville, y compris les zones non proches du centre historique de Paris. « Il s’agit de réduire l’espace occupé par les voitures, ce qui implique de baisser leur vitesse. a indiqué à l’AFP son adjoint au maire David Belliard, qui représente les Verts et est en charge des transports parisiens.

À partir de septembre, une limite de 70 km/h (43 mph) ne restera que sur la principale rocade entourant Paris, et seulement quelques routes principales dans le centre, y compris les Champs-Elysées. De nombreuses banlieues parisiennes ont également modifié leurs règles de circulation pour correspondre à la limite de la ville.

La maire de la ville, Anne Hidalgo du parti socialiste, qui pourrait se présenter à la présidence française l’année prochaine, a également évoqué la suppression de plus de 40% des places de stationnement au niveau de la rue dans la ville et l’augmentation des frais de stationnement. Avec Hidalgo au pouvoir, un certain nombre de rues parisiennes sont devenues piétonnes et il existe déjà des propositions visant à interdire purement et simplement de nombreux véhicules de son centre-ville à partir de l’année prochaine. Projets de transformer quatre arrondissements centraux en « zones à faible trafic » ont été annoncés, avec des zones touchées, notamment les emplacements de la cathédrale Notre-Dame, du musée du Louvre et du quartier populaire du Marais.

Alors que les autorités disent vouloir que la ville soit plus respectueuse de l’environnement et plus sûre pour les piétons et les cyclistes, l’annonce de la nouvelle limitation de vitesse a provoqué une vague de désapprobation de la part de nombreux de ses habitants. Critiques dire que les limites de vitesse existantes rendent déjà presque impossible la conduite en ville, et que de nouvelles réductions sont « Une honte. »

« Elle va faire de Paris une ville musée des bobos de scooter qui mangent du quinoa et du steak de soja. un utilisateur de Twitter a écrit, tandis qu’un autre suggéré le déménagement avait été délibérément annoncé à un moment où de nombreux Parisiens sont en vacances, pour éviter les manifestations.

