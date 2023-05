La ligue ukrainienne de football se prépare pour un match décisif dans une saison remarquable et marquée par la guerre

GENÈVE (AP) – Deux équipes de football exilées de villes de l’est de l’Ukraine ravagée par la guerre s’affrontent dimanche dans la partie occidentale plus sûre du pays avec le titre de champion en jeu.

La confrontation entre le leader de la compétition Shakhtar Donetsk et le deuxième Dnipro-1 à l’Arena Lviv peut être décisive dans une saison de football qui se termine comme prévu dans des circonstances remarquables. Le stade était l’un des quatre en Ukraine, y compris le domicile du Shakhtar à Donetsk, suffisamment sécurisé en 2012 contre l’agression russe pour co-organiser le Championnat d’Europe de cette année-là avec la Pologne.

Le Shakhtar mène de cinq points et n’a besoin que d’un match nul ce week-end pour s’assurer le titre avant la dernière manche prévue le 4 juin.

« Je pense que ce sera peut-être l’un de nos meilleurs matchs de tous les temps », a déclaré le directeur général de la ligue ukrainienne Ievgen Dykyi à l’Associated Press cette semaine lors d’un appel depuis Kiev. « Parce que la situation est maintenant vraiment difficile et que tous les joueurs comprennent cela. »

Vendredi à Dnipro, l’armée russe a frappé une clinique médicale, tuant au moins deux personnes et en blessant plus de 20, dont des enfants.

Pourtant, la saison de football se poursuit avec la bénédiction du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans le but d’aider à maintenir une certaine normalité dans la vie quotidienne.

Le coup d’envoi à 14 heures à Lviv ouvrira le 29e tour de matches de la ligue à 16 équipes. Les 224 matchs précédemment programmés de la saison de championnat ont été terminés malgré la guerre implacable. Il reste maintenant 16 matchs.

Cela semblait être une réalisation improbable à Lviv le 24 août de l’année dernière lorsque des alertes de raid aérien perturbaient la deuxième journée de matchs.

C’était aussi une fête nationale, célébrant la déclaration d’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’Union soviétique en 1991, et le match entre le club de Lviv Rukh Vynnyky et Metalist a duré 4 heures et demie après que les équipes aient arrêté le jeu quatre fois pour trouver un abri.

Les responsables de la ligue avaient pesé le début de la saison de championnat en Pologne ou en Turquie, mais avaient décidé que c’était leur « obligation morale » de rester en Ukraine. Ils comptaient sur l’aide financière de leurs collègues membres du groupe des ligues européennes de 29 nations.

« C’était comme un symbole du sport pour notre peuple et nos guerriers », a déclaré Dykyi, ajoutant que les soldats étaient connectés à la ligue en envoyant des clips vidéo d’eux regardant des matchs en ligne depuis la ligne de front. « Ils ont envoyé leurs ‘Merci’ les plus profonds pour que le championnat puisse être joué. »

Dans ces conditions, les fans ont été presque entièrement exclus. Une limite de 280 personnes sur place a été imposée pour chaque match.

« Pour le moment, nous n’avons pas la possibilité de ramener les supporters au stade à cause des problèmes de sécurité et d’abri », a déclaré Dykyi, qui a travaillé à Kiev l’année dernière.

Il a dit que sa famille s’abritait dans leur salle de bain pendant les alertes de raid aérien.

« Maintenant, nous nous sommes peut-être, malheureusement, habitués à cela », a-t-il déclaré.

Les fans de toute l’Europe se sont également habitués à voir des équipes de football ukrainiennes participer à des compétitions internationales tandis que les équipes russes restent suspendues par la FIFA et l’UEFA.

L’équipe nationale participe aux éliminatoires de l’Euro 2024 et affrontera en septembre l’Italie, championne en titre, à Milan, puis affrontera l’Angleterre dans un lieu neutre qui n’a pas encore été annoncé.

Shakhtar et Dnipro-1 se sont qualifiés pour les huitièmes de finale des compétitions de l’UEFA cette année, et une place en phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine est la récompense probable pour avoir remporté le titre ukrainien.

Les millions de dollars de primes de l’UEFA provenant des compétitions européennes sont des revenus encore plus importants pour les clubs qui ont vu tant de sponsors et de clients fermés pendant la guerre.

« Beaucoup d’équipes souffrent beaucoup », a déclaré Dykyi. « Beaucoup d’entreprises des propriétaires du club ont été détruites. »

L’entreprise du propriétaire du Shakhtar, Rinat Akhmetov, comprenait l’aciérie Azovstal à Marioupol qui, il y a un an, était un puissant symbole de résistance dans la ville dévastée par les attaques russes.

Le club de football de Marioupol n’a pas pu continuer, bien qu’une place dans la ligue supérieure soit réservée pour son retour. La ligue a fait la même offre au club Desna Chernihiv.

Dykyi devient ému en racontant l’histoire de l’évasion d’un responsable du club de Marioupol de la ville l’année dernière sur des routes parsemées de mines : « Mariupol est une histoire terrible. »

L’incertitude et l’insécurité du football ukrainien à cause de la guerre ont fait que le Shakhtar a perdu l’année dernière son entraîneur italien, Roberto de Zerbi, qui a ensuite remporté un succès acclamé en Angleterre avec Brighton.

Le Shakhtar a ensuite embauché le Croate Igor Jovićević de Dnipro-1, qui a ensuite nommé Oleksandr Kucher. Il a joué au Shakhtar pendant 11 ans et a joué dans sa célèbre équipe vainqueur de la Coupe UEFA 2009.

Les liens étroits des entraîneurs ajoutent une autre couche à un match de dimanche qui est une sorte de victoire pour toute l’Ukraine.

« Dans les premiers mois (de la guerre), c’était une situation vraiment effrayante », a déclaré Dykyi. « Nous ne pouvions pas imaginer dans cette situation que nous puissions jouer notre championnat. »

___

Plus de football AP : https://apnews.com/hub/soccer et https://twitter.com/AP_Sports

Graham Dunbar, Associated Press