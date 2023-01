La ligue saoudienne prévoit que Messi rejoigne Ronaldo s’il quitte le PSG

Le récent match amical de Lionel Messi contre une sélection saoudienne n’est peut-être pas son dernier face à face contre Cristiano Ronaldo après tout. Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

Lionel Messi pourrait-il quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite ? Insider Notebook d’ESPN a le dernier.

La ligue saoudienne a Messi en ligne de mire

La Saudi Pro League tient à inciter Lionel Messi à rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite, ont déclaré des sources à ESPN.

Ronaldo a signé un contrat de 2 ans et demi d’une valeur de 200 millions de dollars par an avec Al Nassr, pour qui il a fait ses débuts en championnat lors d’une victoire 1-0 contre Ettifaq dimanche. Pendant ce temps, Messi est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de cette saison et le club français souhaite prolonger son contrat. Mais les responsables de la ligue saoudienne ne cachent pas leur désir de voir éventuellement le capitaine argentin vainqueur de la Coupe du monde jouer dans leur pays.

Les fans de football de la capitale saoudienne de Riyad ont eu un avant-goût de ce que cela pourrait être d’avoir les deux superstars dans leur championnat national lorsque la paire s’est affrontée la semaine dernière lors d’un match amical entre le PSG et une équipe saoudienne composée de joueurs d’Al Nassr et de Riyad. rivalise avec Al Hilal. Le PSG a remporté le match 5-4 avec Messi et Ronaldo – qui ont remporté le Ballon d’Or 12 fois entre eux – inscrits sur la feuille de match au King Fahd International Stadium.

Des sources ont déclaré à ESPN que les clubs saoudiens recevront de l’aide pour recruter les meilleurs joueurs d’Europe après l’arrivée de Ronaldo à Al Nassr.

Messi a un contrat au PSG jusqu’à l’été avec la possibilité de prolonger d’un an. Il n’a pas été exclu que le joueur de 35 ans puisse prolonger son séjour à Paris, mais des sources ont déclaré à ESPN que lorsqu’il déciderait de partir, il y aurait des clubs saoudiens de Pro League dans la file d’attente pour sa signature.

Messi pourrait s’attendre à gagner un salaire en Arabie saoudite conformément au contrat gigantesque de Ronaldo, qui a fait du capitaine du Portugal l’athlète le mieux payé au monde.

Les clubs professionnels saoudiens sont autorisés à inscrire sept joueurs étrangers, mais la limite devrait être portée à huit dans le but d’attirer davantage de joueurs étrangers dans la ligue. — Rob Dawson





Le chaos d’Everton empêche les joueurs de déménager à Goodison

Everton est résigné à manquer l’objectif de prêt de janvier Anthony Elanga en raison de la réticence de Manchester United à exposer l’attaquant de 20 ans au chaos et à l’incertitude en cours à Goodison Park, ont déclaré des sources à ESPN.

Le manager de United, Erik ten Hag, est prêt à permettre à Elanga de quitter Old Trafford en prêt ce mois-ci pour construire son expérience en équipe première. Des sources ont déclaré que le Borussia Dortmund est la destination la plus probable pour le joueur, dont le seul départ senior depuis la Coupe du monde a eu lieu lors de la Coupe Carabao contre Charlton le 10 janvier.

Mais alors qu’Everton entretient un intérêt de longue date pour l’international suédois, des sources ont déclaré que United ne voyait que peu d’avantages potentiels à envoyer Elanga dans une équipe impliquée dans une bataille de relégation. Le département football de United avait déjà exprimé sa réticence à envoyer Elanga à Everton avant même que le limogeage du manager Frank Lampard cette semaine ne plonge le club du Merseyside dans une incertitude encore plus grande. Il a été rapporté cette semaine que le club a été mis en vente (ce qui a été démenti par le propriétaire Farhad Moshiri), tandis que l’international néerlandais Arnaut Danjuma a renoncé à déménager à Goodison et a rejoint Tottenham Hotspur à la place.

Dortmund, quant à lui, tient à emmener Elanga en Bundesliga et, le club allemand ayant une longue expérience en matière de fourniture d’une plate-forme aux jeunes joueurs pour jouer et se développer, des sources ont déclaré qu’un déménagement à Signal Iduna Park était l’option préférée de United. — Marc Ogden





Weah de l’USMNT suivi par des clubs européens

L’attaquant lillois et américain Tim Weah serait sur le radar de plusieurs autres clubs européens, bien qu’il soit peu probable qu’il bouge avant la fermeture du mercato d’hiver.

Parmi les clubs liés à Weah figurent l’équipe de Bundesliga Borussia Mönchengladbach et l’équipe de LaLiga Sevilla. Une source connaissant la pensée de Gladbach a confirmé à ESPN que Weah est un joueur que le club admire et suit.

Cependant, Die Fohlen ont un plus grand besoin d’un attaquant en ce moment, surtout si Marcus Thuram part, et ce n’est pas un poste qu’ils voient Weah remplir. Alors que Weah a joué en tant qu’attaquant central à certains moments de sa carrière, les dernières saisons l’ont vu déployé en tant que joueur large, prenant même un virage en tant qu’arrière latéral offensif pour Lille.

Il a rempli un rôle similaire pour l’équipe nationale américaine, notamment lors de la récente Coupe du monde. Il semble probable que toute approche ferme pour le joueur se produira plus tard sur la route. — Jeff Carlisle

La recherche de sponsors de Man United les a emmenés à Davos

Manchester United a envoyé une délégation de hauts fonctionnaires, dirigée par le directeur général Richard Arnold, au Forum économique mondial de Davos la semaine dernière dans le but d’accélérer leur recherche d’un accord de parrainage de chemise record mondial, ont déclaré des sources à ESPN.

United a annoncé en décembre que son accord existant avec TeamViewer, une société informatique allemande, serait résilié moins de deux ans après un accord de cinq ans d’une valeur de 58 millions de dollars par an. Bien que la décision ait été décrite par United comme “mutuelle”, les actionnaires de TeamViewer, Petrus, avaient écrit à la société un mois plus tôt pour demander la fin du partenariat, le décrivant comme “jugement épouvantable.”

Alors que United subissait une énorme baisse annuelle par rapport à son précédent contrat de chemise de 64 millions de dollars par an avec Chevrolet lors de la signature de l’accord avec TeamViewer lors de la pandémie de COVID-19 en mars 2021, des sources ont déclaré que l’annulation de l’accord TeamViewer donne à United le possibilité de reprendre leur place au sommet du tableau des gains de parrainage de maillots.

Le contrat de chemise de Manchester City avec Etihad Airways serait le plus important de la Premier League, d’une valeur annuelle de 79 millions de dollars, le partenariat de 77 millions de dollars du Real Madrid avec la compagnie aérienne Emirates basée à Dubaï étant le plus important du monde.

Mais avec United semblant maintenant être à nouveau sur une trajectoire ascendante sous la direction d’Erik ten Hag – avec l’équipe entrant dans le top quatre du tableau de la Premier League – des sources ont déclaré à ESPN que la hiérarchie d’Old Trafford était confiante de trouver un sponsor pour remplacer TeamViewer qui est prêt à payer un record du monde pour avoir son nom sur le maillot de l’équipe.

Et bien qu’il ait été rapporté qu’Arnold, qui marquera sa première année à la tête de United la semaine prochaine, s’est rendu dans la ville suisse de Davos sous les instructions des propriétaires du club, la famille Glazer, pour trouver un acheteur pour l’équipe, des sources ont a déclaré à ESPN que l’objectif du voyage était de stimuler la recherche d’un nouveau sponsor en raison de la production de kits pour la saison 2023-24 devant commencer fin mars.

Arnold était accompagné à Davos de Victoria Timpson, PDG des alliances et partenariats de United, et d’Ellie Norman, directrice de la communication, qui a récemment pris ses fonctions à Old Trafford après avoir quitté son poste de responsable du marketing mondial et des communications avec la Formule 1.

Dans le cadre de son offensive de charme à Davos, United a loué une vitrine dans la ville avec un salon de luxe conçu pour projeter l’image et la marque du club auprès de sponsors et partenaires potentiels. — Marc Ogden

jouer 2:27 Ronaldo ne parvient pas à trouver le filet en remportant ses débuts à Al Nassr Le premier match de Cristiano Ronaldo pour Al Nassr se termine par une victoire 1-0 contre Al Ittifaq en Saudi Pro League.

Al Nassr a fait appel à des experts de Man City pour améliorer l’expérience du stade

Le nouveau club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, a suivi les conseils de Manchester City dans le but d’améliorer son stade, ont déclaré des sources à ESPN.

Des consultants de City ont été recrutés par le club saoudien de la Pro League pour faire des recommandations sur les changements à apporter au parc Mrsool à Riyad.

City a travaillé pour améliorer l’expérience au stade Etihad et a développé des concepts comme “The Tunnel Club”, qui permet aux clients de l’hospitalité de regarder les joueurs s’aligner avant de se rendre sur le terrain et de voir les équipes s’échauffer à côté du terrain .

Al Nassr a connu une augmentation de la demande de billets et de marchandises depuis l’arrivée de Ronaldo et espère améliorer l’expérience des fans au stade.

Ils disposent déjà de trois loges royales et offrent aux supporters la possibilité de regarder des matchs depuis des canapés derrière les deux bancs. — Rob Dawson