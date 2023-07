La ligue saoudienne est meilleure que la MLS ! Cristiano Rolando fait une fouille voilée à Lionel Messi

Cristiano Ronaldo a affirmé que la Saudi Pro League « est meilleure » que la Major League Soccer (MLS) et a ensuite exclu un déménagement futur aux États-Unis ou même un transfert vers l’Europe.

Ronaldo, s’adressant aux médias après le match amical de pré-saison d’Al Nassr contre le Celta Vigo, que le club Saui a perdu 5-0 dans la région portugaise de l’Algarve.

« La ligue saoudienne est meilleure que la MLS », a déclaré l’attaquant d’Al Nassr Cristiano Ronaldo, la Ligue pro saoudienne « est meilleure » que la MLS et qu’il n’a pas l’intention de jouer aux États-Unis ou de retourner dans une équipe en Europe.

Son commentaire était en réponse à la question de savoir s’il passerait en MLS, un jour après que Lionel Messi a été dévoilé dimanche en tant que joueur de l’Inter Miami CF.

« J’ai ouvert la voie à la ligue saoudienne, et maintenant tous les joueurs viennent ici », a ajouté Ronaldo.

De nombreux joueurs sont passés du football européen aux clubs saoudiens lors du mercato estival. Des joueurs comme Karim Benzema, Rueben Neves, N’Golo Kante, Roberto Firmino et Marcelo Brozovic joueront dans la Saudi Pro League.

Ronaldo a également catégoriquement exclu un retour en Europe, ajoutant qu’il estime que le niveau de jeu a baissé ces dernières années.

« Je suis sûr à 100% que je ne retournerai dans aucun club européen », a déclaré Ronaldo.

« J’ai déjà 38 ans et demi et ça n’en vaut pas la peine. Dans ma façon de voir le football, je pense que l’Europe a perdu beaucoup de qualité. La seule ligue qui pour moi a beaucoup de qualité et est à un niveau supérieur à toutes les autres, c’est la Premier League. La ligue espagnole n’a pas cette grande qualité. La ligue portugaise est une bonne ligue, mais ce n’est pas une ligue de haut niveau. Je pense que la ligue allemande a aussi beaucoup perdu. Je suis sûr que je ne jouerai plus en Europe. Je veux jouer en Arabie saoudite », a-t-il ajouté.

Al Nassr affrontera les champions portugais Benfica lors d’un match amical jeudi, alors que Ronaldo a déclaré qu’il jouerait plus longtemps dans ce match.

« Le plan était que je joue 45 minutes (contre le Celta) », a déclaré Ronaldo.

« Contre Benfica, je pourrais jouer 60 ou 70 minutes. Il vaut mieux régler la machine petit à petit pour atteindre la meilleure forme », a-t-il ajouté.