La ligue professionnelle de hockey féminin nouvellement fondée envisage le repêchage

La nouvelle Ligue de hockey féminin professionnel prend rapidement forme. Hilary Knight est dans son terrain de jeu familier de Boston, Marie-Philip Poulin est chez elle au Québec et Kelly Pannek a atterri dans son Minnesota natal après être devenue la première joueuse de la ligue à signer un contrat.

Vendredi 16 septembre, les six franchises qui n’ont pas encore été nommées ont annoncé leurs entraîneurs en chef, l’entraîneur de l’équipe nationale canadienne Troy Ryan étant notamment embauché par Toronto, ainsi que deux de ses assistants décrochant également des emplois – Courtney Kessel ( Boston) et Kori Cheverie (Montréal).

L’attaquant de l’équipe nationale américaine Taylor Heise a plus d’une raison d’attendre avec impatience lundi, lorsque la PWHL tiendra son repêchage inaugural.

Le Minnesota détient la sélection n°1, et il y a un buzz croissant selon lequel la franchise choisira le joueur de 23 ans, qui vient de terminer une carrière universitaire décorée avec les Golden Gophers et a grandi à 75 miles des Twin Cities.

« Cela signifierait tout, mais je serai heureux dans n’importe quelle situation », a déclaré Heise à l’Associated Press à propos du potentiel de devenir numéro un. « Le Minnesota est ma maison, et je serai très reconnaissant si c’est le cas. cas. Mais, comme je l’ai dit, je pense que cette ligue va prospérer, et je vais juste être ravi de faire partie du processus.

Sans nommer qui, la directrice générale du Minnesota, Natalie Darwitz, dirait seulement qu’elle a déjà une bonne idée de qui elle choisira en premier.

La possibilité de Heise est logique, étant donné que Darwitz est restée près de chez elle en occupant ses trois postes d’agent libre avant le repêchage. Elle a signé deux Minnesotans, Pannek et Lee Stecklein, ainsi que Kendall Coyne Schofield, originaire de Chicago et qui a déjà joué au Minnesota.

Toronto a le deuxième choix, suivi de Boston, New York, Ottawa et Montréal. Les équipes sélectionneront ensuite dans l’ordre inverse à chaque tour suivant du repêchage de 15 tours.

Les camps d’entraînement devraient s’ouvrir en novembre, chaque équipe jouant un calendrier de 24 matchs qui débutera en janvier pour une ligue qui rassemblera les meilleures joueuses du monde, dont une majorité sont membres des équipes nationales américaines et canadiennes.

La ligue est soutenue financièrement par le propriétaire des Dodgers de Los Angeles, Mark Walter, et compte l’ancienne star du tennis Billie Jean King au sein de son conseil d’administration, apportant ce que les joueurs espèrent être une stabilité financière à long terme et une vision indispensables à un sport en difficulté. gagner du terrain sur le plan professionnel.

Les entraîneurs-chefs ne sont qu’un exemple de l’évolution du hockey féminin, Ryan ayant retrouvé Gina Kingsbury, qui a quitté Hockey Canada pour devenir directrice générale de Toronto.

Carla MacLeod, double médaillée d’or olympique canadienne et entraîneure de l’équipe nationale de la République tchèque, prendra la relève à Ottawa. Howie Draper, qui a mené l’équipe féminine de l’Université de l’Alberta à huit titres nationaux, a été embauchée par New York. Le Minnesota a embauché l’ancien entraîneur masculin de l’Université Bethel, Charlie Burggraf, qui a retrouvé Darwitz, qu’il a entraîné alors qu’il était assistant au Minnesota.

Chaque équipe a commencé à constituer la base de son effectif en signant trois joueurs pour des contrats de trois ans à six chiffres. La majorité des joueurs recrutés avaient des liens avec leurs communautés respectives, la plupart des joueurs de l’équipe nationale restant dans leur pays d’origine. La seule exception a été le défenseur canadien Micah Zandee-Hart qui a rejoint les joueurs de l’équipe américaine Alex Carpenter et Abby Roque en signant à New York.

Knight est originaire de Californie et possède une maison dans l’Idaho, mais entretient de nombreux liens avec la Nouvelle-Angleterre. Elle a fréquenté une école préparatoire et a joué pour les franchises basées à Boston, aujourd’hui disparues, de la Ligue canadienne de hockey féminin et de la Ligue nationale de hockey féminin.

« La ville de Boston et ses partisans ont toujours occupé une place spéciale dans mon cœur », a déclaré Knight, 34 ans. « Cette année sera historique à bien des égards, et j’ai hâte de commencer. »

Pannek, l’attaquant fiable de l’équipe nationale américaine, a sauté sur l’occasion pour devenir le premier joueur de la PWHL à signer un contrat, et ce, avec le Minnesota. La joueuse de 27 ans est originaire de Plymouth, Minnesota, a remporté deux titres nationaux avec les Golden Gophers et son agent, Brant Feldman, représentait Darwitz.

« Je pense que ce n’était un secret pour personne que c’était là que je voulais être. Et quand l’occasion s’est présentée, j’étais prêt et assez décisif », a déclaré Pannek, qui a enchaîné un jour plus tard en tirant un trou d’un coup.

« Juste beaucoup de chance, c’est tout ce que je dirai à ce sujet », a-t-elle ajouté à propos de son exploit au golf. « Cela a donné lieu à un week-end plutôt amusant. »

Darwitz espérait que les bonnes choses arrivaient par trois.

«Nous avons Kelly comme tout premier signataire. Nous avons le premier choix, donc nous aimerions aussi avoir ce troisième numéro 1, espérons-le en juin », a-t-elle déclaré, faisant référence à la victoire d’un titre de la PWHL.

Heise, joueuse de l’année au hockey universitaire en 2022, est reconnaissante de savoir qu’elle peut faire la transition vers la PWHL immédiatement après avoir terminé sa carrière universitaire. Ses prédécesseurs ont dû attendre.

«Je dois rendre hommage à toutes les femmes et à toutes les personnes qui ont consacré du temps et des efforts pour lancer notre ligue et faire tout le travail préparatoire», a-t-elle déclaré. « Je suis super, super excité de prospérer grâce à cette incroyable opportunité et de faire tout ce que je peux pour continuer le succès de cette ligue. »

John Wawrow, Associated Press