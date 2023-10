Mashal Sports, organisateurs de la Pro Kabaddi League, a annoncé le calendrier de la dixième saison historique. La Ligue Pro Kabaddi, qui revient au format caravane de 12 villes pour la saison 10, débutera le 2 décembre 2023 à l’Arena by Transstadia Stadium d’Ahmedabad et se déplacera ensuite dans chacune des villes d’origine de la franchise. La phase de championnat se déroulera du 2 décembre 2023 au 21 février 2024. Le calendrier des séries éliminatoires sera annoncé ultérieurement.

La ligue est ravie d’accueillir les supporters kabaddi de chacune des villes natales de la franchise au stade cette saison. L’étape d’Ahmedabad se déroulera du 2 au 7 décembre 2023. Par la suite, la ligue se déroulera dans l’ordre suivant : Bengaluru (8-13 décembre 2023), Pune (15-20 décembre 2023), Chennai (22-27 décembre). 2023), Noida (29 décembre 2023 – 3 janvier 2024), Mumbai (5-10 janvier 2024), Jaipur (12-17 janvier 2024), Hyderabad (19-24 janvier 2024), Patna (26-31 janvier 2024), Delhi (2-7 février 2024), Calcutta (9-14 février 2024) et Panchkula (16-21 février).

La dixième saison de la Pro Kabaddi League débutera avec la reprise de la rivalité entre Gujarat Giants et Telugu Titans. Des stars telles que Pawan Sehrawat, Fazel Atrachali, Ajinkya Pawar et Naveen Kumar sont toutes prêtes à hypnotiser les fans à travers des affrontements à indice d’octane élevé le week-end d’ouverture.

Parlant du calendrier de la saison 10 du PKL, Anupam Goswami, responsable des ligues sportives, Mashal Sports et commissaire de la ligue, Pro Kabaddi League, a déclaré : « Mashal Sports est ravi de publier le calendrier des matchs de la saison 10 de Pro Kabaddi. Comme lors des saisons précédentes, ce calendrier est le résultat de multiples considérations et d’une planification méticuleuse concernant le comportement et les sentiments des supporters du PKL ainsi que le maintien d’une compétition pertinente et de haute qualité tout au long de la dixième saison historique de notre Ligue.