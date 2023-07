La Ligue Pro Kabaddi annonce les dates d’enchères des joueurs de la saison 10

Les organisateurs de la Pro Kabaddi League (PKL), Mashal Sports, ont annoncé lundi que la vente aux enchères des joueurs de la saison 10 de la Pro Kabaddi League se tiendra du 8 au 9 septembre 2023 à Mumbai. La bourse salariale totale disponible pour chaque franchise pour son équipe est passée de 4,4 crore INR à 5 crore INR après trois saisons.

Les joueurs nationaux et étrangers seront divisés en quatre catégories : catégories A, B, C et D. Les joueurs seront ensuite subdivisés en « All-Rounders », « Defenders » et « Raiders » dans chaque catégorie. Les prix de base pour chacune des catégories sont la catégorie A – INR 30 Lakh, la catégorie B – INR 20 Lakh, la catégorie C – INR 13 Lakh, la catégorie D – INR 9 Lakh. Le pool de joueurs de la saison 10 sera composé de plus de 500, dont les 24 joueurs des deux équipes finalistes des Khelo India University Games 2023.

« La dixième saison est évidemment une étape si importante pour toute ligue sportive contemporaine en Inde. La vente aux enchères de joueurs PKL Season X sera également un jalon dans l’histoire de PKL. En plus des rétentions et des nominations dans le cadre de la politique des joueurs de la saison X, nos 12 franchises utiliseront la vente aux enchères des joueurs pour sélectionner les meilleurs athlètes kabaddi du monde pour leurs équipes », a déclaré Anupam Goswami, commissaire de la ligue Pro Kabaddi.

Les équipes PKL ont également le choix de conserver les joueurs de leurs équipes respectives PKL Saison 9 conformément aux politiques de la ligue. Les franchises sont autorisées à conserver jusqu’à 6 joueurs dans la classification Elite Retained Players dans des conditions stipulées à chaque saison PKL. Les joueurs, qui ne sont pas retenus par les franchises et parmi le groupe de plus de 500 joueurs, passeront sous le marteau lors du processus d’enchères de deux jours à Mumbai.

Mashal Sports et Disney Star, sous l’égide et la sanction de la Fédération indienne amateur de Kabaddi (AKFI), ont fait de PKL l’une des ligues sportives les plus performantes d’Inde. La compétition comprend le plus grand nombre de matchs parmi toutes les ligues sportives en Inde. La Pro Kabaddi League a transformé l’image du sport autochtone indien de Kabaddi et de ses athlètes à l’échelle nationale ainsi qu’à travers le monde. Après avoir été témoins de la participation de plusieurs de leurs joueurs au PKL, plusieurs nations jouant au Kabaddi ont également renforcé leurs programmes nationaux de Kabaddi.