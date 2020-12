SYDNEY: La Ligue nationale de rugby devrait récompenser les buts sur le terrain de plus de 40 mètres (environ 44 verges) avec deux points au lieu d’un.

C’est un effort pour augmenter les chances qu’un résultat change dans les dernières étapes du jeu.

Le président de la commission australienne de rugby à XV, Peter Vlandys, a déclaré vendredi que le changement de règle entrerait en vigueur pour la saison 2021 et conduirait à des matchs plus rapides.

Ces innovations entraîneront moins d’arrêts, plus d’imprévisibilité et une excitation accrue pour nos fans, a-t-il déclaré. Le message des fans et de nos diffuseurs est clair: le jeu est devenu trop prévisible et l’équilibre entre attaque et défense est allé trop loin en faveur de la défense.

La LNR joue actuellement une prolongation au point d’or dans des matchs qui sont à égalité après le règlement 80 minutes. Il y a deux moitiés de point d’or de cinq minutes, où tout score sera celui qui déterminera le match, que ce soit un panier, un essai ou un penalty. Le match se termine immédiatement à ce stade.

Si les deux équipes jouent des périodes de points d’or sans but, le match est nul et les deux équipes gagnent un point de compétition.

Selon les règles de la LNR, un essai vaut 4 points, un penalty ou une conversion d’un essai vaut 2 points et un panier de moins de 40 mètres vaut 1 point.

L’année dernière, la LNR a apporté une foule de changements, y compris une règle de six à nouveau pour attribuer six plaqués supplémentaires pour les infractions de 10 mètres et de ruck par l’équipe en défense, des ajustements à la mêlée, un défi des capitaines, des protocoles de jeu de balle et d’entraînement. conçu pour accélérer le jeu.

Vlandys espère que le tweak sur le terrain encouragera les équipes à attaquer jusqu’à la sirène finale de chaque mi-temps et après une enquête auprès du titulaire de compte de la LNR et des membres du club.

Nos changements de l’année dernière ont réussi à relever certains de ces défis et les changements annoncés aujourd’hui vont pousser plus loin l’élément d’imprévisibilité et de divertissement, a-t-il déclaré.

