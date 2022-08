La Ligue nationale de football des États-Unis utilise des casquettes de casque pour la sécurité des joueurs, recherche

Une partie des expériences de sécurité de la Ligue nationale de football (NFL) visant à réduire les blessures à la tête est l’utilisation étendue des casques rembourrés que les joueurs de la NFL ont portés lors des camps d’entraînement cet été. Tous les joueurs de ligne offensifs et défensifs, les secondeurs et les bouts serrés doivent porter les casquettes Guardian lors des entraînements jusqu’au deuxième match de pré-saison. Cela couvre la partie de la saison que les études de la NFL ont montrée comme ayant la plus grande concentration d’impacts de casque.

Plusieurs équipes de la NFL ont testé les casquettes l’année dernière et le comité de compétition de la ligue a mandaté toutes les équipes de les utiliser cet été.

Le Dr Allen Sills, médecin-chef de la NFL, a déclaré à l’Associated Press que la ligue analysera les données des pratiques du camp d’entraînement et examinera les commentaires qu’elle recueille des 32 équipes pour voir quel impact les obus ont réellement eu sur la réduction des traumatismes crâniens et pour informer efforts futurs en matière de santé et de sécurité.

Voici un aperçu des Guardian Caps et de leur utilisation dans la NFL :

EST-CE QUE LE COUVRE-TÊTE ÉTRANGE EST UNIQUE ?

Le modèle porté dans les camps d’entraînement de la NFL n’est pas le même modèle que celui que l’on voit sur les terrains de football des collèges et des lycées. Il est conçu pour absorber les plus grands impacts des joueurs plus rapides et plus forts chez les pros.

Les casquettes Guardian sont dotées d’une coque rembourrée de 12 onces qui est fixée sur le dessus du casque du joueur. La NFL a déclaré que des études indiquent que lorsqu’un joueur porte l’équipement de protection, cela entraîne une réduction d’au moins 10% de la gravité de l’impact. Ce nombre augmente à au moins 20 % si les deux joueurs impliqués dans une collision les portent.

COMMENT LA NFL ÉVALUERA-T-ELLE L’EFFICACITÉ DES CAPS ?

Sills a déclaré que la ligue examinera les commentaires “des joueurs, des entraîneurs et des gestionnaires d’équipement sur ce qu’ils ont ressenti, quelle était leur perception avec les casquettes” et étudiera les données sur les commotions cérébrales pendant la pré-saison.

Sills a déclaré que l’utilisation de l’équipement dans les camps d’entraînement pourrait également aider à réduire les blessures à la tête pendant la saison lorsque les Guardian Caps ne sont plus nécessaires.

“Ne pas absorber autant de coups pendant le camp d’entraînement sera, espérons-le, protecteur en termes de réduction de la vulnérabilité aux commotions cérébrales plus tard dans la saison”, a déclaré le médecin-chef de la ligue.

QUELS AUTRES ESSAIS DE SÉCURITÉ SONT EN COURS ?

Quatre équipes – les 49ers de San Francisco, les Seahawks de Seattle, les Falcons d’Atlanta et les Eagles de Philadelphie – participent à un programme dans lequel des capteurs de protège-dents de haute technologie sont utilisés pour collecter des données cinématiques, notamment la vitesse, la direction, la force, l’emplacement et la gravité de l’impact. de coups.

Cette étude travaille main dans la main avec les Guardian Caps, a déclaré Sills.

«Nous avons un sous-ensemble de joueurs avec quatre équipes qui portent des protège-dents dotés de capteurs. Et nous pouvons réellement mesurer quelle force est transmise à l’intérieur du casque. Nous aurons donc des données sur cette cohorte de joueurs », a déclaré Sills.

Le médecin a déclaré que le programme de protège-dents se poursuivra après l’essai Guardian Caps, permettant une comparaison des impacts du casque avec et sans les capuchons.

Y A-T-IL DU SCEPTISME AU SUJET DES CASQUETTES GAURDIENNES ?

Il y a. Certains joueurs et entraîneurs de la NFL se sont demandé si les plafonds fonctionneraient, notamment l’entraîneur des Jets de New York, Robert Saleh.

Chris Nowinski, co-fondateur et directeur général de la Concussion Legacy Foundation, n’est pas non plus convaincu que les Guardian Caps aideront à prévenir les traumatismes cérébraux.

“La réalité est que lorsque vous parlez d’une réduction de 10% (sur les impacts) dans le meilleur des cas, cela sera compensé par plus de coups sur votre casque”, a déclaré Nowinski. “Ainsi, l’influence sur le CTE à long terme est, dans le meilleur des cas, probablement microscopique.”

QUE PENSENT LES JOUEURS DES CASQUETTES GUARDIAN ?

Plus de 100 programmes de la NCAA ont utilisé les Guardian Caps au cours des deux dernières années, de sorte que certains joueurs de la NFL y étaient déjà habitués.

Leurs opinions varient sur l’efficacité et l’utilisation future des casquettes, mais les joueurs adoptent généralement tout effort de sécurité pour réduire les blessures à la tête.

LES CASQUETTES GUARDIAN FONT-ELLES PARTIE DE L’ÉQUIPEMENT NFL ?

Sills a déclaré qu’il était trop tôt pour prédire si une certaine forme de Guardian Caps deviendrait aussi courante que les épaulettes ou d’autres équipements, mais a noté que la NFL est “ouverte d’esprit à l’endroit où les données nous mènent”.

Les prochaines étapes possibles incluent l’exigence des Guardian Caps pendant les 14 équipes d’entraînement entièrement rembourrées autorisées pendant la saison régulière et une certaine itération du produit pourrait un jour être également utilisée dans les jeux.

Les fabricants peuvent également intégrer une partie de la technologie dans les casques eux-mêmes.

Sills a déclaré que les Guardian Caps avaient déjà produit un avantage inattendu. Les équipes qui les ont testés l’an dernier ont découvert que leurs quarts-arrière n’avaient pas à s’inquiéter de se casser un doigt sur le casque d’un joueur de ligne offensive.

“Ce n’était pas quelque chose auquel nous avions pensé”, a déclaré Sills, “mais c’est quelque chose dont nous avons entendu parler et peut-être… un avantage secondaire.”

