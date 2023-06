La Ligue mondiale des échecs peut avoir le même effet que l’IPL avec le cricket, déclare Raunak Sadhwani

La Global Chess League, une joint-venture entre Tech Mahindra et la FIDE, est une compétition unique et vise à mettre au premier plan les meilleurs joueurs masculins, féminins et U21. Le tournoi devrait se dérouler dans la Gold City of the world, Dubaï, du 21 juin 2023 au 2 juillet 2023.

La Global Chess League introduit quelques nouvelles facettes dans le système du sport, apportant des franchises et un nouveau format d’équipe mixte, qui ont tous deux suscité l’intérêt des personnes impliquées.

L’as indien Raunak Sadhwani, qui a remporté le titre de grand maître en 2020 à l’âge de 13 ans, représentera les Balan Alaskan Knights à la Global Chess League. Démontrant son enthousiasme pour la Global Chess League, il a déclaré: «Je pense que c’est vraiment une initiative incroyable qui donne aux joueurs la possibilité de présenter leurs jeux. Et personnellement, j’aime davantage participer à des événements d’équipe. Tout d’abord, c’est amusant d’être avec l’équipe tout au long de l’événement où nous pouvons discuter de beaucoup de choses comme la préparation d’avant-match et l’analyse d’après-match. Dans les événements d’équipe, chaque personne joue un rôle dans le succès global de l’équipe. C’est une excellente façon de voir comment vous pouvez faire une différence », a déclaré le jeune de 17 ans.

Global Chess League dévoile six franchises pour l’édition inaugurale qui devrait atteindre 600 millions de téléspectateurs dans 160 pays

« Nous nous faisons de nouveaux amis et apprenons beaucoup de choses intéressantes à leur sujet. Je pense que ce sera intéressant d’avoir des hommes et des femmes dans la même équipe. Cela ajoute également une dynamique différente dans l’équipe.

Sadhwani, qui est le 10e plus jeune joueur de l’histoire (à ce jour) et le 4e plus jeune Indien à devenir grand maître, est originaire de Nagpur dans le Maharashtra et a été le champion du Commonwealth U-10 en 2015. Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait le plus attiré son attention en ce qui concerne la Global Chess League, la réponse de Sadhwani est venue: « Franchement, j’étais très excité quand j’ai découvert cette ligue et je l’attendais avec impatience. Le format m’a vraiment attiré parce que c’est une idée très intéressante et unique d’avoir 36 joueurs très forts dans une ligue. J’ai décidé de faire partie de cet événement prestigieux car cela me donne l’opportunité de me mesurer à des adversaires forts, d’acquérir de l’expérience et en même temps de m’amuser.

Alors que Sadhwani pense que la Global Chess League peut avoir le même genre d’effet sur le sport que l’IPL a fait sur le cricket. « La Global Chess League est la première du genre à rendre le sport plus populaire au niveau mondial et j’espère qu’après une si belle initiative, il y aura plus de ligues de ce type dans le monde dans les années à venir. Je pense que plus de jeunes joueurs s’intéresseront au jeu après avoir suivi cette ligue. J’espère de la même manière que plus de jeunes joueurs adopteront les échecs en tant que sport après GCL. Il a ajouté: « Au cricket, nous avons IPL et après son introduction en 2008, nous avons vu tant de jeunes joueurs reprendre le jeu et le visage du sport a également changé. »

Sadhwani, qui avait commencé son voyage dans le sport des échecs à l’âge de 7 ans, est assez impressionné par le talent que le pipeline a lancé en Inde. « Il y a beaucoup de jeunes talents indiens qui performent vraiment bien et qui se font une place au niveau international. La Global Chess League est un excellent début et j’espère que dans les années à venir, l’Inde aura également sa propre ligue d’échecs comme beaucoup d’autres pays européens.