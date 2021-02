La Ligue féminine de Vedanta débutera le 28 février, les maillots dévoilés

Les cinq équipes participantes de la 4e édition de la Ligue de football féminin GFA Vedanta ont dévoilé leurs nouveaux maillots, au stade Duler, à Mapusa, qui débutera le 28 février.

Churchill Alemao, président, Goa Football Association (GFA), Leena Verenkar, responsable de la RSE du groupe, Vedanta Limited, Jovito Lopes, secrétaire, GBA étaient présents, ainsi que les capitaines et la direction de l’équipe.

La prochaine 4ème édition de la GFA Vedanta Women’s League verra la participation de plus de 100 footballeuses en herbe de tout l’état de Goa.

«Chez GFA, nous nous consacrons à l’amélioration du football dans tout l’État à travers divers programmes de développement. La ligue féminine de Vedanta est l’une des plates-formes de ce genre lancées par GFA en collaboration avec Vedanta, se révèle être une autre étape importante dans notre effort pour non seulement élever le niveau du football, mais aussi étendre les limites de l’initiative de football », a déclaré le président de GFA Churchill Alemao.

«Je félicite Vedanta pour son partenariat avec GFA dans la conception de cette prestigieuse plateforme pour les footballeuses de l’État. Je suis extrêmement heureux et tout aussi excité à propos de la 4e édition de la Vedanta Women’s League », a-t-il ajouté.

«Chez Vedanta, nous nous engageons dans le développement holistique des communautés grâce à nos interventions RSE structurées et à des engagements communautaires solides. Nous pensons que le sport est un moyen très puissant de s’engager avec les communautés et que l’Inde a un énorme potentiel pour exceller dans le sport », a déclaré Leena Verenkar, responsable de la RSE du groupe, Vedanta Limited.

«Vedanta Sports contribue au développement des sports à travers le pays, y compris le football, le tir à l’arc, etc. La Sesa Football Academy contribue au développement du football depuis plus de 20 ans et la Vedanta Women’s League est une extension de notre effort pour élargir la portée de nos sports initiative de développement. Vedanta sports s’engage à nourrir les talents sportifs à travers l’Inde afin de porter les sports indiens vers de plus hauts sommets », a-t-elle ajouté.