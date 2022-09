Les chapitres de la League of Women Voters relevant du deuxième district judiciaire de l’Illinois se sont associés au DuPage NAACP pour organiser un forum hybride le 18 septembre pour les candidats à la magistrature qui se présentent aux élections générales du 8 novembre pour les sièges de la Cour suprême de l’IL et de la Cour d’appel de l’IL.

Le forum aura lieu à 13 heures à la Bibliothèque publique de Batavia, 10 S. Batavia Ave. au centre-ville de Batavia. Il sera également diffusé en direct sur la chaîne d’accès public 17 de BATV.

Les invitations au forum ont été adressées aux candidats au poste de juge du deuxième district de la Cour suprême de l’Illinois, Mark Curran Jr. (républicain) et Elizabeth “Liz” Rochford (démocrate), qui ont quitté leurs courses primaires respectives.

Des invitations ont également été adressées aux candidats juges de la Cour d’appel du deuxième district de l’Illinois, Susan Clancy Boles (républicaine) et Chris Kennedy (démocrate).

Les juges de la Cour d’appel et les juges de la Cour suprême sont élus pour un mandat de 10 ans. La Cour d’appel du deuxième district se réunit à Elgin et entend les affaires portées en appel par les tribunaux de première instance dans cinq comtés, dont DeKalb, Kane, Kendall, Lake et McHenry. La Cour suprême de l’Illinois, qui est la plus haute cour de l’État, se réunit à Springfield.

La Ligue des femmes électrices est une organisation non partisane, axée sur les problèmes, qui organise depuis longtemps des forums de candidats et offre d’autres opportunités aux citoyens de se renseigner sur notre processus politique. L’organisation n’approuve jamais les candidats.