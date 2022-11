La Ligue des femmes électrices de la région de La Grange présentera la responsable des politiques de la loi SAFE-T – Shaw Local

La Ligue des femmes électrices de la région de La Grange parrainera une présentation sur les dispositions de la loi SAFE-T de 19 h à 20 h 30 le 20 décembre via Zoom.

Sarah Staudt, directrice principale des politiques du Chicago Appleseed Center for Fair Courts, sera la principale conférencière. Elle a passé des années à élaborer la législation et à travailler avec des membres de la Chambre et du Sénat de l’Illinois. Elle a donné des présentations dans tout l’Illinois, éduquant les gens sur les mérites de la loi et contrant la désinformation générée par la loi. L’acronyme de la loi signifie Safety, Accountability, Fairness and Equity-Today.

Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance en utilisant le lien suivant sur tinyurl.com/mtnmmvp4.

Après leur inscription, les participants recevront un e-mail de confirmation contenant des informations sur la participation à la réunion.

L’événement est gratuit pour le public. Pour information, e-mail league@lagrangearealwv.org . Visitez le site Web à www.lagrangearealwv.org .

La Ligue des femmes électrices est une organisation politique qui ne soutient ni ne s’oppose aux candidats ou aux partis, et encourage une participation informée et active au gouvernement. Il influence les politiques publiques par l’éducation et le plaidoyer. La Ligue des femmes électrices de la région de La Grange dessert les habitants de Brookfield, Burr Ridge, Countryside, Indian Head Park, Hinsdale, Hodgkins, La Grange, La Grange Highlands, La Grange Park, Riverside, Western Springs et Westchester.