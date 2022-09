La Ligue des femmes électrices de La Grange prévoit un forum virtuel pour le district 11 du Sénat de l’État – Shaw Local

La Ligue des femmes électrices de la région de La Grange parrainera un forum des candidats pour le district 11 du Sénat de l’État de l’Illinois de 19 h à 20 h le 28 septembre, via Zoom.

Les candidats feront de brèves présentations sur leurs antécédents, leurs qualifications et leur intérêt à se présenter aux élections. Cela sera suivi de questions soumises à l’avance par les électeurs et posées par un modérateur formé par LWV, a indiqué un communiqué de presse. Les questions peuvent être envoyées par courriel par les électeurs à : league@lagrangearealwv.org. Inclure le Sénat de l’Illinois 11 dans la ligne d’objet.

Pour voir le forum virtuel, inscrivez-vous à l’avance sur us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mKJ2DkCkTouaKQsFltvlRw. Les inscrits recevront un e-mail de confirmation contenant des informations sur la participation au webinaire après leur inscription. Le forum sera enregistré et publié sur la page Facebook de la Ligue des électrices de la région de La Grange et dans le Guide de l’électeur de l’Illinois après la fin du forum. Le guide de l’électeur de l’Illinois est disponible sur illinoisvoterguide.org.

La ligue se réserve le droit de faire connaître le forum et peut inviter les médias ou toute autre entité non associée à l’un des candidats ou campagnes à fournir une couverture télévisée, radiophonique ou autre du forum. Si l’événement est enregistré ou transcrit, les participants au forum conviennent que la propriété des droits d’auteur des bandes ou des transcriptions appartient à la ligue. Les candidats conviennent qu’eux-mêmes, leurs organisations, leur campagne et leurs partisans n’utiliseront pas le forum, des parties du forum ou des clips audio, des clips vidéo ou des transcriptions à des fins de publicité politique ou à d’autres fins sans l’autorisation écrite de la ligue.

La Ligue des femmes électrices est une organisation non partisane qui n’approuve ni ne s’oppose aux candidats à des fonctions publiques. Son objectif est de permettre aux électeurs de soumettre des questions et d’entendre les positions des candidats sur les problèmes actuels auxquels est confronté le district 11 du Sénat de l’État de l’Illinois.

L’événement est gratuit pour le public. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à league@lagrangearealwv.org ou visitez www.lagrangearealwv.org.

La Ligue des femmes électrices de la région de La Grange dessert les habitants de Brookfield, Burr Ridge, Countryside, Indian Head Park, Hinsdale, Hodgkins, La Grange, La Grange Highlands, La Grange Park, Riverside, Western Springs et Westchester.