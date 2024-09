La Ligue des électrices du comté de Sarasota organisera plusieurs forums avant les élections du 5 novembre

Correction : Daniel Kuether est le président du Parti démocrate du comté de Sarasota. Une version antérieure de cet article affirmait le contraire.

La Ligue des femmes électrices du comté de Sarasota organisera quatre forums de candidats avant les élections générales du 5 novembre.

Trois des forums sont destinés aux élections à l’échelle du comté, bien que le premier, celui du 23 septembre, soit destiné à la Commission de la ville de North Port, avec trois des cinq sièges en jeu.

Les autres sont destinés au conseil d’administration de l’hôpital public du comté de Sarasota le 2 octobre, au percepteur des impôts du comté de Sarasota le 7 octobre et au district 3 de la commission du comté de Sarasota le 10 octobre.

Shawn Bartelt, présidente de la Ligue des femmes électrices du comté de Sarasota, a déclaré qu’avec le nombre de courses au programme en novembre, l’organisation a dû limiter le nombre de courses qu’elle pouvait mettre en évidence.

Bartelt a déclaré que la Ligue prévoyait d’organiser un cinquième forum pour la course du district 73 de la State House, une revanche entre la titulaire républicaine Fiona McFarland et Derek Reich, résident de longue date du comté de Sarasota et enseignant au lycée de Sarasota.

Trouver des emplacements pour un forum en direct peut être problématique, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles les forums du percepteur des impôts et de la commission du comté du district 3 se dérouleront via Zoom et diffusés en direct sur YouTube.

En 2022, McFarland a obtenu plus de 55 % des voix pour remporter la course pour le district 73 nouvellement redessiné. En 2020, elle a remporté son premier mandat à la législature dans le district 72, lorsqu’elle a battu le démocrate Drake Buckman.

Bartelt avait espéré organiser un forum en personne pour le district 73 en septembre, mais cela a été reporté à fin octobre, après que McFarland, qui est enceinte, ait eu son quatrième enfant.

Les liens pour en savoir plus sur tous les forums programmés, s’inscrire pour y assister et soumettre des questions à examiner sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.lwvsrq.org.

Shawn Bartelt, président de la Ligue des électrices du comté de Sarasota

Commission de la ville de North Port

Le forum de cette course non partisane, ouvert à tous les électeurs inscrits de la ville de North Port, est prévu de 17h30 à 19h le 23 septembre à la bibliothèque publique Shannon Staub 4675 Career Lane, North Port.

La course du District 1 oppose la titulaire Alice White à son adversaire Demetrus Petrov, tandis que la titulaire du District 2 Barbara Langdon affrontera Joshua Smith, Landgon et Smith étant les deux premiers d’une primaire à trois qui comprenait l’ancienne commissaire de la ville Cheryl Cook.

La course du District 3 se joue entre deux amis, David Duval et Andrew Sias.

Sias s’était déjà présenté à la commission en 2016, lorsque Debbie McDowell avait remporté pour la première fois un siège au conseil.

McDowell ne peut pas se présenter à nouveau car les commissaires de la ville de North Port sont limités à deux mandats complets.

Les commissaires doivent résider dans le district qu’ils représentent, mais les votes dans toutes les courses sont exprimés dans toute la ville.

Conseil d’administration de l’hôpital public du comté de Sarasota

Le forum de cette course partisane est prévu de 17h30 à 19h, le 2 octobre au Venice Community Center, 326 Nokomis Ave., S., Venice.

Quatre des neuf sièges du conseil d’administration de l’hôpital sont en lice.

Les républicaines sortantes Sharone Wetzler DePeters, au siège 1 de l’At-Large, et Sarah Lodge, au siège 1 du district central, affronteront respectivement les démocrates Alan Jerome Sprintz et Vicki Lynn Nighswander.

La course pour le siège 2 oppose le républicain Kevin Cooper au démocrate Dr Dale P. Anderson, tandis que la course pour le siège 3 comprend la républicaine Pam Beitlich et le démocrate Dr George Davis.

Receveur des impôts du comté de Sarasota

Le forum entre la démocrate sortante Barbara Ford-Coates et son adversaire républicain Mike Moran, qui termine son deuxième mandat à la commission du comté de Sarasota, se déroulera de 17h30 à 18h30, le 7 octobre, via Zoom. Ce devrait être la deuxième fois en environ un mois que les deux partagent la scène lors d’un forum, Ford-Coates et Moran devant apparaître le 5 septembre lors d’un forum organisé par Sarasota Tiger Bay.

District 3 de la Commission du Comté de Sarasota

Le forum entre l’ancien shérif du comté de Sarasota, Tom Knight, un républicain, et la candidate non affiliée au parti, Shari Thornton, se déroulera de 17h30 à 18h30, le 10 octobre, via Zoom. Lors des primaires d’août, Knight a renversé le titulaire Neil Rainford, qui avait été nommé pour occuper le siège après le décès de Nancy Detert.

Autres présentations de la Ligue

La Ligue des femmes électrices a prévu plusieurs autres programmes pour la saison électorale avant le 5 novembre.

Le superviseur des élections du comté de Sarasota, Ron Turner, parlera des « garde-fous » en place pour une élection de novembre sans heurts, de 17h30 à 18h30, le 12 septembre, à l’auditorium Gelbart de la bibliothèque Selby, 1331 First Street, Sarasota.

Le surintendant des écoles du comté de Sarasota, Terry Conner, parlera de l’impact sur les programmes et les infrastructures de la taxe foncière facultative d’un mill pour le conseil scolaire de 18h à 19h, le 19 septembre, dans l’auditorium Gelbart de la bibliothèque Selby, 1331 First Street, Sarasota. Un référendum sur la prolongation de la taxe foncière facultative a été approuvé à une écrasante majorité en mars 2022, mais est à nouveau sur le bulletin de vote en novembre après un changement de la loi de l’État exigeant que de tels votes soient organisés lors d’un scrutin de novembre.

Sarasota est l’un des 20 seuls comtés de Floride à disposer d’un pouvoir d’autonomie locale dans le cadre d’une charte de comté, et le seul à disposer d’un conseil de révision de charte élu.

Cet article a été publié à l’origine dans le Sarasota Herald-Tribune : La Ligue des électrices du comté de Sarasota organise des forums de candidatures