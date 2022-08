La Ligue des champions utilisera la technologie de hors-jeu semi-automatisée dès la phase de groupes

L’UEFA a annoncé qu’elle commencera à utiliser la nouvelle technologie de hors-jeu semi-automatisée (SAOT) à partir de la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison.

Il sera également en place pour la Super Coupe de l’UEFA lorsque le Real Madrid affrontera l’Eintracht Francfort le 10 avril, avec l’arbitre de Premier League Michael Oliver nommé pour le match.

Le système basé sur l’intelligence artificielle (IA) remplacera les VAR reliant manuellement les lignes à travers le terrain aux joueurs et sélectionnant le moment où le ballon a été botté. Il est destiné à prendre des décisions plus rapides et plus précises tout en offrant une meilleure visualisation aux fans.

– Le hors-jeu semi-automatisé sera-t-il la grande solution que beaucoup espéraient ?

Un capteur sera placé au centre du ballon de match, enregistrant les données 500 fois par seconde pour détecter quand le ballon a été botté. Tous les joueurs seront cartographiés pour créer un modèle d’IA de leur position – une méthode similaire à la technologie de la ligne de but.

Le temps nécessaire pour prendre une décision de hors-jeu VAR devrait être réduit d’une moyenne de 70 secondes à 25, tandis que les supporters à l’intérieur des stades et les téléspectateurs qui regardent à la télévision recevront une animation 3D pour montrer clairement le hors-jeu.

La FIFA a annoncé le 1er juillet que l’utilisation de la technologie avait été approuvée et on s’attendait à ce que la Coupe du monde soit la première compétition majeure à la présenter. La FIFA l’a testé dans ses compétitions au cours des trois dernières années, culminant avec des tests en direct lors de la Coupe du monde des clubs au Qatar en février, lorsque Alameri Zayed d’Al-Jazira a été le premier joueur à voir un but refusé en utilisant SAOT.

Roberto Rosetti veut des décisions de hors-jeu VAR plus rapides et plus précises. Alex Livesey – UEFA/UEFA via Getty Images

Dans le même temps, l’UEFA a effectué un total de 188 tests depuis 2020, y compris tous les matches de l’UEFA Champions League de la saison dernière, la phase à élimination directe de l’UEFA Women’s Champions League et l’Euro féminin 2022.

“L’UEFA est constamment à la recherche de nouvelles solutions technologiques pour améliorer le jeu et soutenir le travail des arbitres”, a déclaré Roberto Rosetti, directeur de l’arbitrage de l’UEFA. “Ce système innovant permettra aux équipes VAR de déterminer les situations de hors-jeu rapidement et avec plus de précision, améliorant le déroulement du jeu et la cohérence des décisions.

“Le système est prêt à être utilisé dans les matches officiels et mis en œuvre sur chaque site de la Ligue des champions.”

Les décisions de hors-jeu ne devraient prendre plus de temps que la moyenne de 25 secondes si elles impliquent plusieurs éléments de hors-jeu, ou s’il y a un aspect subjectif plus compliqué tel que le joueur attaquant interférant avec le jeu.