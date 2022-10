La Ligue des champions telle qu’elle se présente : quelles équipes sont qualifiées, qui est absent et y a-t-il de grands clubs qui risquent de manquer ?

L’avant-dernière ronde des matches de la phase de groupes de la Ligue des champions commence ce soir, et il y a beaucoup de permutations concernant les équipes qui risquent de manquer les huitièmes de finale.

Quatre clubs ont déjà atteint les huitièmes de finale de la compétition, tandis que certains grands noms risquent de participer à un match de barrage avec des clubs classés deuxièmes de la Ligue Europa – ou de manquer le football européen pour le reste de cette saison. .

Cependant, il est seulement impossible pour deux clubs de ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui signifie que tout reste à jouer. Ils peuvent encore terminer troisièmes pour accéder à la Ligue Europa, tandis que les équipes qui ont déjà réservé leur place dans les huitièmes de finale n’ont pas encore dominé leur groupe non plus.

Quelles équipes de la Ligue des champions sont déjà qualifiées ?

(Crédit image : Getty Images)

Quatre clubs ont la chance de participer aux deux derniers matches de groupe sachant qu’ils participeront aux huitièmes de finale de la Ligue des champions en février, Napoli, le Club de Bruges, le Bayern Munich et Manchester City se révélant tous trop forts dans leurs groupes.

Napoli et le Bayern ont remporté leurs quatre matchs et ont confortablement plus de six points d’avance sur l’équipe classée troisième dans leurs groupes respectifs, tandis que le Club de Bruges et Man City en ont tous deux remporté trois et fait match nul une fois. Le Club de Bruges n’a que six points d’avance sur l’Atletico Madrid en troisième position, mais une victoire et un match nul contre l’équipe espagnole signifient que leur bilan en tête-à-tête est supérieur et qu’ils sont donc qualifiés.

Cependant, aucune des quatre équipes n’a encore progressé en tant que tête de groupe, alors ne vous attendez pas à voir l’une des équipes lever le pied. Terminer en tête du groupe offre une meilleure tête de série pour le tirage au sort des huitièmes de finale, qui pourrait voir de nouveaux progrès dans le tournoi grâce à un tirage plus favorable.

Quelles équipes de la Ligue des Champions sont déjà éliminées ?

(Crédit image : Getty Images)

Après quatre matches disputés, seuls deux clubs sont incapables de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, quels que soient leurs deux derniers résultats.

Jusqu’à présent, les Rangers et Viktoria Plzen n’ont pas réussi à obtenir un seul point en phase de groupes, perdant leurs quatre matchs dans le processus. L’équipe écossaise compte actuellement neuf points de retard sur Liverpool, deuxième, tandis que Plzen est à sept points de l’Inter Milan, deuxième du groupe C.

Cependant, ils pourraient toujours participer au tour des barrages de la Ligue Europa, à condition de terminer les deux derniers matchs avec de bons résultats. En effet, les Rangers devraient battre l’Ajax et obtenir au moins un point contre Naples pour avoir une chance de rester en Europe, tandis que Plzen doit battre à la fois l’Inter Milan et Barcelone dans leurs matches restants.

Quelles équipes de la Ligue des champions risquent de rater la qualification ?

(Crédit image : Getty Images)

Un certain nombre de clubs risquent de manquer les huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec Barcelone, la Juventus et l’AC Milan, des clubs de grands noms qui sont tous dans une position précaire.

Barcelone est probablement pratiquement hors de la Ligue des champions, bien que l’équipe catalane n’ait que trois points de retard sur l’Inter dans le groupe C. pour vaincre l’inutile Viktoria Plzen pour confirmer leur statut de huitièmes de finale. Le Barça, quant à lui, doit encore gagner contre le Bayern Munich pour avoir une chance, et espère que l’autre résultat ira dans son sens.

La Juventus est actuellement troisième du groupe H, à cinq points du PSG et de Benfica. Il leur reste encore les deux premiers à jouer, ce qui pourrait les aider à se battre pour les huitièmes de finale. Même si la Juve parvient à battre le PSG et Benfica, ces deux équipes n’ont qu’à battre le Maccabi Haïfa pour progresser.

Alors que l’AC Milan est troisième, sa position n’est pas aussi précaire que celle de Barcelone ou de la Juventus. Les champions de Serie A ne sont qu’à deux points du Red Bull Salzburg en deuxième et à seulement trois points de Chelsea – qu’ils ont joué deux fois – en premier.

Séville, le Celtic, le Maccabi Haïfa, Copenhague, Francfort et le Dinamo Zagreb sont les équipes restantes qui ne sont pas dans les places de qualification du groupe, mais ont encore une chance de grimper dans ces places.