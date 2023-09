La Ligue des Champions prend une décision sur la règle du temps additionnel de la FIFA

Alors que l’UEFA prend enfin position, le débat sur la question de savoir si le temps additionnel devrait être aussi long à la fin de chaque match de Ligue des champions se poursuit.

Au cours des neuf derniers mois, la FIFA a fait pression sur les officiels des Coupes du monde masculine et féminine. Ils veulent que les matchs durent bien au-delà de 90 minutes. Dans certains cas, cela dépassait les 100 minutes sur le terrain pendant le temps réglementaire. La FIFA a demandé que toutes les interruptions possibles du jeu, y compris les remplacements, les blessures et autres retards, soient prises en compte dans le temps additionnel.

Le président de l’instance dirigeante, Gianni Infantino, a donné son approbation à ces règles. Étant donné que le ballon n’était en jeu que 50 à 55 minutes à chaque match, il a également souligné l’importance d’offrir un meilleur rapport qualité-prix aux supporters.

La Ligue des champions révèle sa position sur la règle du temps additionnel

L’IFAB, l’organisme chargé de l’élaboration des règles du sport, est d’accord avec ces suggestions et espère que les tournois locaux finiront par adopter les politiques de la FIFA. Néanmoins, l’UEFA agira contrairement à la norme.

Le directeur de l’UEFA, Zvonimir Boban, l’a dit. Il a cité les préoccupations concernant la sécurité des joueurs comme le principal facteur dans la décision de l’organisation de s’écarter de l’exemple de la FIFA.

Mercredi, l’UEFA a fait valoir que le « temps de jeu effectif » moyen de la saison dernière pour les matchs de sa Ligue des champions phare était de 60 minutes et 7 secondes. Selon Boban, cela a duré environ cinq minutes de plus que dans les meilleurs championnats européens.

Qu’a dit Zvonimir Boban ?

«C’est absolument absurde. Concernant le bien-être des joueurs, c’est une sorte de petite ou de grande tragédie car nous ajoutons près de 12, 13, 14 minutes, qui sont des minutes très difficiles à jouer », a-t-il déclaré au Times.

« Je peux parler de mon expérience, notamment en tant que milieu de terrain : quand on est fatigué, ce sont les 30 dernières minutes du match. Et puis quelqu’un arrive et ajoute encore 15, 12, 14 minutes de jeu.

« Combien de fois avons-nous parlé de manière critique du calendrier et du trop grand nombre de matchs ? Nous n’écoutons pas les joueurs et les entraîneurs. En Angleterre, vous en savez encore plus que nous parce que vous avez plus de matchs.

« Et maintenant, nous y ajoutons probablement six, sept minutes de plus par match – sur 65 matchs, soit près de 500 minutes de plus par saison. Cela fait six matchs. C’est fou. C’est trop, donc nous ne le ferons pas. Nous suivrons nos directives.

