La Ligue des champions ne suivra pas les règles « absurdes » du temps additionnel de la FIFA

L’UEFA ne veut pas que les matchs de la Ligue des champions correspondent à ceux de la Coupe du monde avec des minutes d’arrêt à deux chiffres, ce que son plus haut responsable du football a qualifié d' »absolument absurde » mercredi.

Ajouter autant de minutes supplémentaires sur une saison complète est mauvais pour la santé des joueurs, a déclaré le chef du football de l’UEFA, Zvonimir Boban.

« Le bien-être des joueurs est en réalité une sorte de petite tragédie », a déclaré Boban, ancien milieu de terrain vedette de l’AC Milan et de la Croatie, lors d’un briefing de l’UEFA sur les questions d’arbitrage à la veille du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions.

La FIFA a poussé les arbitres des Coupes du monde masculines et féminines au cours des neuf derniers mois à laisser le chronomètre de jeu passer systématiquement de 90 minutes réglementaires à plus de 100 minutes en seconde période. La FIFA souhaitait que toutes les célébrations de buts, remplacements, blessures et pertes de temps présumées soient prises en compte.

Cette politique a été soutenue par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a déclaré qu’elle offrait aux supporters un meilleur rapport qualité-prix, alors que le ballon restait en jeu actif pendant seulement 50 à 55 minutes lors de nombreux matchs.

L’IFAB, l’organisme chargé de l’élaboration des règles du football, souhaite également que les compétitions nationales du monde entier suivent l’exemple de la FIFA en matière de temps additionnel.

L’UEFA a insisté mercredi sur le fait que les matchs de sa Ligue des champions duraient en moyenne 60 minutes et 7 secondes de « temps de jeu effectif » la saison dernière. Cela représente environ cinq minutes de plus que dans chacune des plus grandes ligues nationales d’Europe, a affirmé l’UEFA.

« Ce sont des minutes intenses [in the Champions League] », a déclaré Boban, qui a joué dans l’équipe de Milan vainqueur du titre en 1994, affirmant qu’ajouter « 12, 13, 14 » minutes aux matchs pourrait équivaloir à 500 sur une saison, soit l’équivalent d’environ cinq matchs supplémentaires complets.

Boban est le principal conseiller de l’UEFA sur les questions liées au football depuis 2021, après avoir occupé un rôle similaire à la FIFA en travaillant pour Infantino. Il a passé une courte période au sein du front office de Milan, entre travailler pour les instances mondiales et européennes du football.

Lors des matchs de qualification de la Ligue des champions mardi, les arbitres ont ajouté huit minutes pour arrêts de jeu à la fin de la seconde mi-temps lors des matchs à Galatasaray et au Panathinaikos.

L’UEFA a profité de ses traditionnelles réunions d’ouverture de saison à Monaco pour lancer une campagne de recrutement d’arbitres afin de combler un déficit de 40 000 dans toute l’Europe.

Le football, du niveau local au niveau professionnel, s’inquiète depuis longtemps des niveaux d’abus – physiques, verbaux et sur les réseaux sociaux – que les officiels de match doivent endurer.

Le responsable de l’arbitrage de l’UEFA, Roberto Rosetti, a déclaré qu’il avait eu peur pour son neveu de 16 ans en le voyant arbitrer un match.

« Bien sûr, nous manquons d’arbitres maintenant et nous en manquerons à l’avenir », a déclaré Rosetti, un Italien qui a arbitré la finale du Championnat d’Europe 2008 au cours de laquelle l’Espagne a battu l’Allemagne.

La campagne « Soyez un arbitre » vise à renforcer les 236 000 arbitres actifs dans les 55 fédérations nationales membres de l’UEFA. Il a indiqué que 276 000 arbitres seraient nécessaires.