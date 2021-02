La Ligue des champions est la meilleure et le Bayern Munich est l’équipe à battre

Jurgen Klinsmann a remporté la Coupe du Monde et le Championnat d’Europe avec l’Allemagne au cours d’une brillante carrière dans laquelle il a joué pour l’Inter, Tottenham et le Bayern, entre autres. En tant qu’entraîneur, il a mené l’Allemagne à une troisième place à la Coupe du monde 2006 et a dirigé l’équipe nationale masculine des États-Unis de 2011 à 2016. En plus d’une chronique ESPN.com, il est régulièrement invité sur FC Daily.

La Ligue des champions est la meilleure compétition de football et ses huitièmes de finale offrent la plus haute qualité du jeu.

Ne vous méprenez pas: j’adore la Coupe du Monde, le Championnat d’Europe et la Copa America, mais si vous jouiez les meilleures équipes nationales contre les meilleures équipes de clubs, les pays perdraient. En tant qu’entraîneur, vous regardez constamment ce qui se fait en Ligue des champions. De l’approche tactique au rythme des jeux, il définit les tendances.

Vous pouvez regarder Barcelone sous Johan Cruyff dans les années 1990 pour voir comment ils ont étendu le champ pour ouvrir des équipes et ont utilisé les arrières extérieurs presque comme des ailiers. Ou regardez comment le n ° 6 est devenu un rôle très important, avec des joueurs comme Didier Deschamps ou Andrea Pirlo presque plus un «quart-arrière» passant qu’un n ° 10, ou Javier Mascherano revenant en défense. Ensuite, vous avez eu des équipes jouant sans attaquant, utilisant à la place six milieux offensifs, comme Barcelone avec Lionel Messi comme un faux neuf.

Il est vrai que la phase de groupes peut devenir un peu ennuyeuse si les favoris sont trop forts, mais à la fin de la compétition, vous voulez vraiment que les meilleures équipes s’affrontent, et le format existant donne de meilleures chances que cela se produise . Cela vous pardonne aussi un mauvais jeu, contrairement à quand j’ai joué!

À l’époque de l’ancienne Coupe d’Europe, j’étais à l’Inter et nous avons attiré Malmö de Suède, qui était dirigé par Roy Hodgson, au premier tour. Ils ont remporté le match aller 1-0, puis ont garé le bus pour faire match nul en Italie. Ces jours-ci, cela signifierait un point sur deux matchs et une situation qui pourrait être sauvée avec quatre autres matchs. À l’époque, nous étions sortis.

Mais même si plus de matchs sont meilleurs, j’espère que nous n’atteindrons jamais un stade où il y a une Super League européenne, ce qui signifie que certains clubs ne jouent pas dans leurs compétitions nationales. Vous voulez toujours avoir l’opportunité pour les autres équipes de se frayer un chemin dans la Ligue des champions et de rivaliser avec les meilleurs. En parlant de cela, regardons les prétendants à remporter la compétition de cette saison.

L’un de mes autres vieux clubs, le Bayern Munich, sont les titulaires et l’équipe à battre au début des huitièmes de finale. C’est sans doute le plus grand club du monde et il est mis en place pour concourir chaque année; vous savez qu’en tant que joueur ou entraîneur, le métier est de gagner des titres et il y a une démarche qui se répète quotidiennement, que ce soit à l’entraînement, un match de Coupe d’Allemagne ou la finale de la Ligue des champions.

Le Bayern a donné le ton pour ce que les autres clubs veulent accomplir, mais il est toujours difficile de répéter en tant que vainqueur de la Ligue des champions car une petite baisse d’énergie avant l’année prochaine est naturelle et vous demandez: « Comment pouvons-nous faire cela à nouveau? » Le Real Madrid est la seule équipe à conserver le trophée à l’ère moderne, ce qui vous montre à quel point les hommes de Hansi Flick sont confrontés à un défi de taille.

Le Bayern Munich a ce qu’il faut pour se répéter en tant que vainqueur de la Ligue des champions, mais y retourner n’est pas facile. Getty

Cela aide d’avoir Robert Lewandowski, qui est le meilleur n ° 9 au monde et un merveilleux exemple de la façon dont vous pouvez être bon sur une longue période si vous vous intégrez parfaitement dans un style de jeu, si vous restez aussi affamé que la journée. avant et si vous vous amusez.

Pied gauche, pied droit, pénalités de tête, même coups francs, Lewandowski a tout dans son répertoire dont un attaquant complet a besoin, et vous pouvez montrer ce qu’il fait à tout jeune joueur qui apprend le jeu. J’ai mentionné Marco van Basten dans ma dernière chronique et c’est le joueur qui me vient à l’esprit quand j’ai regardé Robert au fil des ans.

Un autre joueur important est Thomas Muller, que j’ai rencontré pour la première fois il y a plus de 10 ans lorsque j’étais manager du Bayern. Ce qui ressort immédiatement, c’est son intelligence et sa prise de décision; quoi qu’il fasse, il le fait de la manière la plus simple possible. Il est un maître dans l’art de relier les points et a ce « chippiness » du Bayern Munich qui signifie qu’il n’est jamais content. Même s’il marque trois buts aujourd’hui, il est déjà concentré sur le prochain match!

Je m’attends à ce que le Bayern batte la Lazio et la Juventus contre Porto. Le Paris Saint-Germain et Barcelone est un 50-50, Liverpool a l’avantage sur le RB Leipzig et Manchester City est clairement favori contre le Borussia Monchengladbach. Séville contre Borussia Dortmund sera une affaire ouverte puisque le club allemand est en difficulté et l’Atletico Madrid contre Chelsea sera fascinant à regarder avec les entraîneurs de haute énergie Diego Simeone et Thomas Tuchel sur la touche.

Peut-être que l’équipe surprenante de cette huitième de finale pourrait être l’Atalanta contre le Real Madrid parce que le football auquel ils jouent est amusant à regarder – haute énergie, haute pression – et leur compréhension mutuelle est parfaite. Garder cela sur une saison entière est une lutte, donc ils perdent des matchs en Italie auxquels vous ne vous attendez pas, mais ils ont fait des quarts de finale la saison dernière, alors ayez de l’expérience au plus haut niveau.

La clé pour réussir une course en Ligue des champions est de trouver la forme et le rythme au bon moment. Le Bayern, par exemple, a clôturé la saison dernière avec 21 victoires consécutives dans toutes les compétitions et ce que vous voyez à cette époque, ce sont les meilleures équipes qui essaient de trouver le mode accélérateur et de sortir du froid hivernal, ce qui les rend super dangereuses.

Vous regardez Barcelone et le Real Madrid, qui ont connu un début de saison difficile. Paris était similaire et a changé de manager, tandis que Man City a retrouvé sa forme un peu plus tôt mais même eux n’ont pas toujours fait de leur mieux. Le Bayern lui-même a mis du temps à se distancer du reste de la Bundesliga.

Le Bayern a mis du temps à se distancer du reste du peloton en Allemagne, mais revient de sa victoire en Coupe du monde des clubs avec un autre titre de Bundesliga en vue, ainsi que des succès répétés en Ligue des champions, qui seront à surveiller quand il reprend cette semaine.