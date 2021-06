‘La Ligue des champions du MMA’: le poids lourd de l’UFC Rozenstruik salue la victoire après avoir décroché un coup de buzzer-beater pour un énorme KO de 50 000 $ (VIDEO)

Le natif du Surinam, considéré comme l’un des frappeurs les plus durs dans le cadre des poids lourds de l’UFC, a prouvé qu’il est toujours une force parmi les grands garçons de la promotion lorsqu’il a décroché une main droite matraquée dans les dernières secondes du premier tour qui a envoyé Sakai s’effondrer à La toile.

Rozenstruik a enchaîné avec une série de tirs au sol, incitant l’arbitre Herb Dean à annuler le combat avec seulement une seconde à jouer dans le tour.

Il s’agissait du deuxième KO de « buzzer-beater » de la carrière de Rozenstruik à l’UFC après avoir obtenu une finition similaire contre le vétéran du combat Alistair Overeem, terminant ce rebut particulier avec seulement une seconde restante au tour final.

Avec une seconde à jouer au premier tour, @JairRozenstruik clôturé le show avec un KO 😳 #UFCvegas28pic.twitter.com/14qQmuHgcE – ESPN MMA (@espnmma) 6 juin 2021

« Dès que j’ai entendu l’horloge… je l’ai fait semblant avec la droite, je l’ai frappé avec la gauche et je l’ai fait tomber avec la droite », expliqua Rozenstruik par la suite.

« J’ai entendu l’horloge et mon entraîneur dire ‘ce sont les 15 dernières secondes’. J’ai donc accéléré le rythme et j’ai vu qu’il allait trop vite. Puis ‘pop’ – je l’ai mis à terre. Je savais que c’était fait.«

Le KO de Rozenstruik lui a valu d’autres droits de vantardise dans le groupe des poids lourds de l’UFC, ainsi qu’un bonus de performance supplémentaire de 50 000 $.

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par Michael Babb (@michaelbabb01)

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Jairzinho BIGI BOY Rozenstruik (@jairzinho.rozenstruik)

« Augusto Sakai et moi participons à la Ligue des champions d’arts martiaux mixtes« , a écrit Rozenstruik en ligne après sa victoire. « Vous ne pouvez pas gagner à chaque fois. Mais aujourd’hui, rien ne pouvait me retenir. Le plan de match de mon équipe a parfaitement fonctionné.«

La victoire signifie que Rozenstruik a réussi à rebondir après une décision décevante contre Ciryl Gane lors de son dernier combat et survient un peu plus d’un an depuis qu’il a été battu par l’actuel champion des poids lourds Francis Ngannou par KO 20 secondes après le premier tour de leur combat. mai dernier.

Une autre course à l’échelon supérieur de la division semble maintenant assurée pour Rozenstruik après que ses références féroces à élimination directe aient à nouveau été exposées, mais l’artiste KO ne se soucie pas vraiment de qui cela pourrait s’opposer – tant qu’il monte dans le classement.

« En ce moment, tout le monde qui est classé au-dessus de moi a du sens« , a déclaré Rozenstruik lorsqu’on lui a demandé quelle était la prochaine étape pour lui.

« Je viens pour vous les gars. J’arrive. »