La Ligue des champions du Barca déchire le cœur de la victoire contre Wolfsburg

Barcelone a battu Wolfsburg 3-2 samedi pour remporter sa deuxième Ligue des champions en trois ans. Catherine Ivill – UEFA/UEFA via Getty Images

Lors de sa quatrième finale de Ligue des champions en cinq ans, Barcelone a utilisé son expérience pour écrire un nouveau chapitre de son histoire, s’appuyant sur les leçons du passé pour bannir tous les démons de la finale et revenir de deux buts pour battre le VfL Wolfsburg 3-2 samedi. . C’était une victoire qui avait commencé par une défaite cinq ans auparavant.

Humiliation. C’est la façon la plus simple de décrire la première finale de la Ligue des champions de Barcelone, l’équipe relativement inexpérimentée avait bien réussi à atteindre l’événement phare de l’Europe en 2019, mais lorsqu’il s’agissait d’affronter la puissance implacable de Lyon, les Catalans ne ressemblaient guère à des filles proverbiales luttant contre toute la force de leurs aînés français.

C’était une perte qui a profondément touché les personnes impliquées. Cependant, cela a fourni une expérience d’apprentissage inestimable pour le Barça, et lorsqu’ils sont montés sur le terrain pour leur deuxième finale de Ligue des champions – contre Chelsea – en 2021, les championnes espagnoles étaient passées de filles à femmes, et ce sont elles qui ont distribué l’humilité à Goteborg.

Leur prochaine apparition en finale, l’année suivante, leur a valu le titre de favori, l’équipe de Catalogne considérée comme l’équipe dominante et impressionnante du continent. Il y avait une perception qu’ils avaient déjà détrôné huit fois vainqueur, Lyon, avant de monter sur le terrain à Turin.

Pourtant, la finale de l’année dernière s’alignait beaucoup plus sur cette première rencontre fatidique en cette douce soirée de Budapest où le Blaugrana ont été découpés par l’OL, offrant autant de résistance qu’une pièce de poitrine parfaitement cuite. Et dans le nord de l’Italie, Barcelone a été anéantie par un Lyon pragmatique qui a attaqué avec une efficacité impitoyable.

C’était peut-être le thème de Barcelone : une victoire ne pouvait être précédée que d’une défaite. Ou peut-être était-ce la courbe d’apprentissage qui accompagnait les séquences punitives de 90 minutes contre Lyon qui a forcé les champions d’Espagne à faire face à leurs propres faiblesses.

À Eindhoven, le récit était une fois de plus que le Barça était le favori même s’il y avait des questions sur la façon dont ils correspondraient au physique de Wolfsburg. Lorsque le ballon a commencé à rouler aux Pays-Bas, c’est Barcelone qui était dans l’ascendant attendu, jusqu’à ce qu’Ewa Pajor vole le ballon à Lucy Bronze à la quatrième minute. L’attaquante polonaise s’est imposée avant de lancer une frappe dans la lucarne qui n’a pu que blesser le bout des doigts de Sandra Paños au passage.

Bien que la douleur des défaites finales ait été plus fraîche pour Barcelone, c’était un sentiment que Wolfsburg n’était que trop familier. Les She Wolves ont perdu trois finales depuis leur dernier triomphe en 2014.

Un but pour le bien, Wolfsburg est tombé dans une forme serrée du ballon pour priver Barcelone de l’espace dans lequel ils avaient tant envie de travailler. des visions des finales 2019 et 2022 qui leur ont échappé. L’équipe qui s’est fait connaître pour son sang-froid et son aisance avec le ballon a commencé à paniquer, envoyant nerveusement des tirs au but dès qu’ils étaient à portée.

À Budapest, et même à Turin, le match était déjà perdu à la mi-temps, alors quand Alexandra Popp a hoché la tête au-dessus de la ligne à la fin de la première mi-temps, Barcelone aurait pu sentir à nouveau le trophée lui glisser entre les doigts. Pourtant, c’est dans ces défaites contre Lyon que le Blaugrana J’ai appris et grandi, comme Caroline Graham Hansen l’a dit à DAZN après le match, « A la mi-temps, 2-0, j’ai eu un gros flashback de la dernière finale, et c’était comme si ça ne se reproduirait plus. «

Il n’y a pas de substitut à l’expérience, même si cette expérience imbibe votre t-shirt de larmes amères et vous laisse tourner et vous retourner toute la nuit, en proie à des « et si » et à une démonstration sans fin de quasi-accidents. C’est cette expérience qui était vitale à Eindhoven, c’est l’introspection qui a permis à Barcelone de voir les 16 tirs qu’ils avaient pris contre les trois de Wolfsburg et de trouver la résolution de continuer à croire en la manière du Barca.

Pas tout à fait la joueuse moulée dans le pur plan de Barcelone, ayant passé les 17 premières années de sa vie à 200 kilomètres à travers la mer des Baléares à Palma de Majorque plutôt qu’une banlieue catalane idiosyncrasique comme les diplômés de La Masia Aitana Bonmati (Vilanova i la Geltrú), Alexia Putellas (Mollet del Vallès) ou Claudia Pina (Montcada i Reixac), Patri Guijarro a toujours été un joueur au fait des enseignements et des principes du Barça.

Habituellement, la joueuse assise dans le pivot du milieu de terrain, épongeant le danger croissant tout en jouant de petites passes soignées pour aider son équipe à construire sa propre attaque à partir de son célèbre milieu de terrain, la compréhension de Patri de la façon dont les compatriotes du milieu de terrain Alexia et Aitana veulent jouer a soutenu son équipe. bonne tenue au fil des ans. Pourtant, sous le soleil de l’après-midi à Eindhoven, c’est Patri qui se précipitait au cœur de la surface moins de trois minutes après le début de la seconde période pour recevoir le revers de Graham Hansen et le détourner vers le but. C’est le maestro du milieu de terrain qui, après avoir marqué le premier de la finale de Barcelone, a trouvé un égaliseur à peine 168 secondes plus tard, donnant aux Catalans non seulement une bouée de sauvetage en finale, mais ressuscitant une équipe qui semblait prête à être enterrée lorsqu’elle est entrée à la pause.

C’est cet ADN de Barcelone qui pulse vers l’extérieur depuis l’épicentre du milieu de terrain qui a permis à l’équipe de trouver des espaces pour jouer et exploiter dès le début de la seconde mi-temps, c’est le style que l’équipe a prêché qui a permis à Patri d’avancer et de tirer le meilleur parti de la prestation précise de Graham Hansen et d’Aitana. La finale, alors qu’elle commençait à dériver de Wolfsburg, est devenue l’exemple parfait du football enivrant des champions d’Espagne et de la mentalité cruciale pour surmonter les plus grands obstacles et les adversaires les plus coriaces. C’était la compréhension de la façon de se tenir sur les plus grandes scènes et de ne pas être intimidé, quel que soit le lieu ou l’opposition, et c’était la mentalité que Lyon avait maîtrisée dont Barcelone avait appris.

Lorsque le troisième but est venu pour Barcelone, il n’y a eu aucune surprise, aucun choc pour le système que l’un ou l’autre des buts de Patri portait, c’était plutôt l’imminence; une frappe attendue et fiable car niché au fond du filet. Bien que ce fut une mêlée de gâchis qui a commencé avec Lynn Wilms frappant le ballon directement dans le visage de Kathrin Hendrich, cela s’est terminé de la manière la plus prévisible, avec ceux en bleu et écarlate qui se sont éloignés en signe de célébration.

En tête pour la première fois en 160 minutes d’action finale, Barcelone n’a eu qu’à attendre la fin de l’horloge, laissant filer sa victoire alors que Wolfsburg commençait à paniquer et à perdre son sang-froid. Pour l’équipe qui avait remporté son dernier titre européen en surmontant un déficit de 3-2 contre Tyresö en 2014, la peur a commencé à s’installer comme elle l’avait fait pour le Barça en première mi-temps, leur saison criblée d’échappées étroites, la réalité d’un titre jeté a commencé à s’emparer des loups.

Pour deux équipes qui avaient toutes deux goûté à la misère sur la plus grande scène européenne à plusieurs reprises, il n’y aurait jamais eu de joie que pour une, mais avec la défaite arrachée aux mâchoires de la victoire, la pilule était aigre et inattendue difficile à avaler pour Wolfsburg. Pour Barcelone et les joueurs alignés contre Lyon l’an dernier, ainsi que ceux qui étaient présents pour leur première sortie en finale en 2019, la victoire qui n’aurait jamais été possible sans leurs échecs passés a rendu cela d’autant plus doux. Le nouveau chapitre de leur histoire tourne la page du football féminin en Europe, promettant une nouvelle histoire et une nouvelle dynastie.